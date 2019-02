München. "Das massive Misstrauen der Deutschen in die USA ist auch ein Erfolg russischer Propaganda und Gehirnwäsche, die über vielerlei Kanäle stattfindet", sagt der litauische Außenminister Linus Linkevicius. Unserer Redaktion sprach mit ihm am Rande der Münchener Sicherheitstagung.

Herr Minister Linkevicius, fast jeder zweite Deutsche hat einer Umfrage zufolge das Vertrauen in die USA als Schutzmacht verloren und empfindet die Politik von US-Präsident Donald Trump als Bedrohung. Können Sie das als außenstehender Beobachter nachvollziehen?



Nein, das kann ich überhaupt nicht. Man kann über die Tweet-Diplomatie des Präsidenten denken, was man will, sicher ist: Es gibt keinerlei ernsthaften Anlass, an der grundsätzlichen Verlässlichkeit der USA gegenüber Europa zu zweifeln. An guten gegenseitigen Beziehungen nicht nur bei der Verteidigung sondern auch in der Wirtschaft führt doch überhaupt kein Weg vorbei. Das muss die politische Elite klar machen und nicht immer nur Unsicherheit schüren.

Hat Russland einen Anteil an der Skepsis gegenüber den USA?

Das massive Misstrauen der Deutschen in die USA ist auch ein Erfolg russischer Propaganda und Gehirnwäsche, die über vielerlei Kanäle stattfindet. Es wäre doch naiv zu glauben, dass nur osteuropäische Staaten direkter oder indirekter Einflussnahme aus Moskau ausgesetzt wären. Die Menschen in meiner Heimat sind da etwas realistischer. Im Westen wird die informative Einflussnahme Russlands immer noch unterschätzt. Lügen sind nicht einfach eine andere Variante von Wahrheit, richtig und weitreichend eingesetzt, sind Lügen eine starke Waffe. Europa muss sich gegen den Informationskrieg aus Russland stärker wappnen.

Mir ist völlig schleierhaft, wie man die USA als Bedrohung wahrnehmen kann. Sie vertreten ihre Interessen mit Nachdruck, ja. So bringen sie Dinge in Bewegung. Linus Linkevicius, Außenminister Litauens





Wer ist die größte sicherheitspolitische Bedrohung für Europa: die USA, Russland oder China?

Mir ist völlig schleierhaft, wie man die USA als Bedrohung wahrnehmen kann. Die USA vertreten ihre Interessen mit Nachdruck, ja. So bringen sie Dinge in Bewegung. Wenn sie den Iran für eine Gefahr halten, dann ist es doch ihr Recht darauf hinzuweisen und eine entsprechende Politik zu machen.

Und die europäischen Partner zu zwingen, mitzuziehen und die neugegründete Institution zur Abwicklung von Geschäften mit Iran wieder zu schließen?

Es ist nicht an mir, das zu entscheiden. Vor allem Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben sich dafür eingesetzt. Sie müssen sich überlegen, was ihnen langfristig wichtiger ist: ihre Beziehungen zu den USA oder ihre Beziehungen zum Iran.

Auch ihr Land sieht den Bau der Gaspipeline Nord-Stream II skeptisch. Ist der Streit mit den USA um die Gaspipeline mit der verschärften EU-Richtlinie beigelegt?

Die verschärfte EU-Richtlinie zu Nord-Stream II ändert nicht grundsätzlich etwas an dem Gasprojekt. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass die USA es nicht dabei bewenden lassen werden und die Möglichkeit zur Sanktionierung von Unternehmen im Umfeld von Nord-Stream II auf dem Tisch bleibt. Nach meinem letzten Besuch in den USA bin ich mir sicher, dass die USA alle Maßnahmen ergreifen werden, um das Projekt noch zu verhindern.

Lassen Sie uns über Russland und China sprechen...

Beide Länder sind grundsätzlich unsere Partner aber eben in gewisser Weise auch Gegner. Was China betrifft, so müssen wir sicher über schärfere Kontrollmechanismen nachdenken, wenn es um chinesische Investitionen in Technologien geht, die für unsere Sicherheit relevant sein können. Wir sollten nichts dramatisieren, aber wir sollten wachsam sein und eine robuste Politik für unsere Interessen betreiben.

Ich bin sehr dafür, an einer strengen Sanktionspolitik festzuhalten, solange es keinen Politikwechsel der russischen Regierung gibt. Wir isolieren das Land ja nicht. Linus Linkevicius, Außenminister Litauens





Was heißt das mit Blick auf Russland?

Wenn es um Instabilisierung geht und um Unvorhersehbarkeit, wenn es um die Ausweitung eigener Interessen auf Kosten der Souveränität anderer Staaten geht und um die Einmischung in die Angelegenheiten anderer Staaten, dann ist Russland sicher ein Risikofaktor, den wir genau analysieren müssen. Unserer Sanktionspolitik gegenüber Russland hat ja Gründe. Ich bin sehr dafür, an einer strengen Sanktionspolitik festzuhalten, solange es keinen Politikwechsel der russischen Regierung gibt. Wir isolieren das Land ja nicht. Wenn es Geschehnisse erfordern, sollten wir die Sanktionen auch verschärfen. Denken Sie nur an den Giftanschlag von Salisbury oder die offene militärische Aggression Russlands gegenüber der Ukraine in der Straße von Kertsch.

Denken Sie, dass mancher Partner in der EU gegenüber der russischen Politik naiv ist?

Ja, das trifft es gut, naiv – wenn nicht schlimmer, manchmal. Aber es kehrt allmählich mehr Realismus ein. Vor allem dann, wenn Staaten selbst betroffen sind, nehmen Sie nur die Franzosen; sie mussten feststellen, dass die Rechtspopulisten um Le Pen finanzielle Unterstützung aus Russland bekommen haben.

Wie sollte Europa auf das Ende des INF-Rüstungsvertrags reagieren, sollte es eine Ausweitung des französischen Nuklearschirms auf ganz Europa geben, wie es vereinzelt vorgeschlagen wurde?

Die Franzosen haben ihre ganz eigene unabhängige Nuklearpolitik. Insofern ist es sicher verfrüht. Aber grundsätzlich sollten wir uns keine Denkverbote auferlegen und alle Optionen von konventioneller Rüstung bis hin zum atomaren Schutzschirm prüfen.

Fühlen sich die baltischen Staaten mit ihren Sorgen von ihren Partnern in der EU ernst genug genommen?

Die Kommunikation zwischen den baltischen Staaten und den europäischen Partnern hat sich in den vergangenen zehn Jahr deutlich verbessert. Unsere Interessen finden inzwischen sehr viel Gehör.

Müssten die Europäer, müsste die Nato noch mehr für die Sicherheit der baltischen Partner tun?

Bei uns in Litauen sind rund 1100 internationale Soldaten stationiert, darunter fast 500 Deutsche. Das ist keine riesige Zahl. Wir sind sehr froh über diese Unterstützung, vor allem im Bereich der Luftraumüberwachung. Schauen Sie auf die Grenze der russischen Föderation, schauen Sie in die Region Kaliningrad: Da wird vor aller Augen massiv aufgerüstet, mit dem Argument, man müsse reagieren können. Aber bitte: Auf was sollen die Russen denn reagieren müssen! Wir wollen sicher nicht in ein Wettrennen um Truppen, Panzer und Jets einsteigen, aber wir wünschen uns schon weitere Signale und einen starken und permanenten Fußabdruck unserer Partner gegenüber Russland.

Könnte das nicht provozierend wirken?

Das höre ich immer wieder, dass eine klare Positionierung des Westens Russland provozieren könnte. Das Gegenteil ist der Fall: Wer nichts tut, wer keine klare Haltung hat, der provoziert ein Verhalten, das zu immer neuen Verwicklungen führt.