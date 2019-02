Multilateralismus ist kein Auslaufmodell zur Lösung globaler Krisen

München. Die Münchener Sicherheitskonferenz versucht als Forum des Multilateralismus das wachsende Misstrauen der mächtigen politischen Akteure untereinander zu zerstreuen. Deutschland erhebt im Konzert der Misstöne die Stimme der Vernunft. Richtig so.

Keine Lösung nirgends: Die USA und Russland klagen einander der Verletzung getroffener Rüstungsverträge an und verharren in gegenseitigem Misstrauen; in Syrien ist Frieden nicht in Sicht; der Nahe Osten befindet sich infolge der wachsenden Rivalität zwischen dem Iran und Saudi Arabien in fragiler Ungewissheit.

Und mit China betritt eine Macht das militärische Parkett, die sich herausgefordert fühlt durch die technologische Noch-Überlegenheit der US-Streitkräfte. Von den nuklearen Träumen Nordkoreas und den extremistischen Herausforderungen in Afghanistan gar nicht zu reden. Diese Gemengelage ist dem Weltfrieden abträglich.

Just aus diesem Dilemma wollen Deutschland und die Europäer einen Ausweg weisen? Die Absicht, im internationalen Konzert der Misstöne, die Stimme der Vernunft sein zu wollen, ist aller Ehren wert. Militärisch lassen sich die globalen Spannungen nicht lösen. Das dürfte allen Beteiligten bewusst sein. Gerade in Zeiten, in denen der Wille der maßgeblichen Akteure zur Kooperation schwindet, ist Kooperation wichtiger denn je.

Multilateralismus ist kein Auslaufmodell. Deutschland und die EU werden nicht müde, das zu betonen. Richtig so. Das Militärische darf dem Primat der Politik nicht den Rang ablaufen. Doch nur, wer sich selbst robust verteidigen kann, wird international für voll genommen.