München. Nato und Europäer wollen der weltweit angespannten Lage mit mit Stärke begegnen. Das bedeutet vor allem mehr militärische Schlagkraft – und beinhaltet das Risiko für ein neues internationales Wettrüsten. Das wurde am ersten Tag der Münchener Sicherheitskonferenz deutlich.

Dan Smith gibt sich keinen überzogenen Erwartungen hin. „Aber wenn es hart auf hart kommen sollte, wenn neue Nuklearsprengköpfe durch Mitteleuropa rollen, wie seinerzeit in den 80er Jahren, dann kann ich mir eine neue Friedensbewegung vorstellen, bei der zehntausende Menschen auf die Straße gehen“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Smith ist Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri. Und als solcher redet er den Mächtigen der Welt an diesem Wochenende auf der Münchener Sicherheitskonverenz ins Gewissen, sich nach dem bevorstehenden Aus für den INF-Vertrag zur Rüstungskontrolle nicht auf eine neue Rüstungsspirale in Europa einzulassen: „Nie waren Vertrauensbildung und Kooperation wichtiger als heute. Ich gebe die Hoffnung nicht auf“.

Nie waren Vertrauensbildung und Kooperation wichtiger als heute. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Dan Smith, Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri





Doch die Zeichen stehen schlecht. „Ziemlich kaputt„ sei das System internationaler Zusammenarbeit, sagte der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, zur gestrigen Eröffnung der Tagung. Nur ein stärkeres Europa könne die Lösung in diesen unsicheren Zeiten sein. Um sein rethorisches Statement zu untermauern, gab er auch gleich ein Modestatement ab – im leuchtend blauen Kaputzenpulli mit goldenem Sternenkreis. Die EU als Retter des Weltfriedens?

Schwer vorstellbar in ihrer derzeitigen Verfassung. Vor allem Deutschland müsse zuvor noch viel mehr Geld in seine militärischen Fähigkeiten stecken, sagte Ischinger. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) stellte den Verbündeten in Nato und EU eine größere Schlagkraft der Bundeswehr in Aussicht. Nicht zum ersten Mal rief sie zu mehr militärischer Zusammenarbeit der Europäer auf. Deutschland sei trotz eines schon gestiegenen Verteidigungsetats aber klar: „Wir wissen, dass wir noch mehr tun müssen. Gerade wir Deutschen“.

US-Präsident Donald Trump drängt Deutschland immer wieder, den Verteidigungsetat in fünf Jahren auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufzustocken. Das bedeutete Mehrausgaben in zweistelliger Milliardenhöhe. „Wir Europäer müssen mehr in die Waagschale werfen. Der amerikanische Ruf nach mehr Fairness in der Lastenteilung ist berechtigt“, sagte von der Leyen.

In der Regierungskoalition sind die Mehrausgaben fürs Militär jedoch umstritten. Das zeigte sich auch beim Auftritt von Außenmimnister Heiko Maas (SPD) in München. Sicherheit bemesse sich „nicht allein in wachsenden Verteidigungsbudgets“. „Dauerhafte Sicherheit entsteht nur, wenn wir zivile und militärische Mittel verzahnen“, betonte Maa. Und auch Konfliktprävention und Entwicklungszusammenarbeit müssten gestärkt werden. Zudem seien neue „kooperative Ansätze in der Rüstungskontrolle“ notwendig.

Anzeige Anzeige

Dass der INF-Vertrag zur Rüstungskontrolle landgestützter nuklearer Kutz- und Mittelstreckensysteme noch gerettet werden kann, glaubte auf der Sicherheitstagung jedoch kaum noch jemand. Maas kündigte eine Initiative Deutschlands zur Rüstungskontrolle im April mit Beginn des Starts des deutschen Vorsitzes im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen an. Es sei dringend „mehr Dialog zwischen Amerikanern, Europäern und Russen“ nötig sowie auch die Einbeziehung Chinas.

Letzteres dürfte schwierig werden. „Die Chinesen leben in der Gewissheit, gegenüber den USA militärisch enorm aufholen zu müssen“, sagte Sipri-Chef Dan Smith. So hätten sie bislang wenig Enthusiasmus gezeigt, sich an Rüstungskontrolle zu beteiligen.

Tatsächlich haben die USA 2018 mehr als zehn Mal so viel Geld für Verteidigung ausgegeben wie Russland. Mit einem Budget von 643,3 Milliarden Dollar lagen sie zudem auch weit vor aufstrebenden Militärmächten wie China und Saudi-Arabien, die auf einer am Freitag veröffentlichten Rangliste des Internationalen Instituts für Strategische Studien aktuell noch vor Russland auf Platz zwei und drei liegen.



Die MSC dauert noch bis Sonntag. An diesem Samstag wird der Auftritt von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Spannung erwartet.