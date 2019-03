Osnabrück/Berlin . Seit 2014 steht Ulrich Lilie der Diakonie Deutschland vor. Im Interview mit unserer Redaktion erklärt er, weshalb er der Idee der Grundrente, die er lieber „Respektrente“ nennt, durchaus etwas abgewinnen kann. Außerdem warnt er davor, das Wohnraum-Problem und die soziale Mischung der Gesellschaft zu unterschätzen: „Wenn wir dagegen nicht etwas tun, werden sich die Integrationsprobleme noch weiter verschärfen.“ Was helfen könnte, den Wohnraummangel zu beseitigen, sagt Lilie in unserem Interview.

Herr Lilie, um die von Arbeitsminister Hubertus Heil vorgestellte Grundrenten-Idee hat es viel Wirbel gegeben, auch Widerspruch schlug ihm entgegen. Vor allem die Finanzierbarkeit wurde angezweifelt. Was halten Sie von Heils Vorstoß?



Ich finde es sehr gut, dass dieses Thema jetzt in der politischen Debatte ist. Meiner Meinung nach ist die Überschrift „Respektrente“ sehr passend. Sie verweist auf eine wichtige Frage, die wir in diesem Land beantworten müssen: Wie können wir verhindern, dass Menschen, die 35 Jahre lang gearbeitet und unverschuldet sehr niedrige Löhne bekommen haben, am Ende ihres Lebens mit einer Rente dastehen, die zum Teil unter den Regelsätzen liegt? Die Antwort darauf hat auch etwas mit Respekt zu tun. Was möchten wir beispielsweise einer Frau sagen, die ihr Leben lang als Friseurin gearbeitet hat, die vielleicht Kinder bekommen und dafür Auszeit genommen hat? Sie muss ohne Bedürftigkeitsprüfung eine Rente bekommen, die ihren Lebensverlauf anerkennt.

Dass diese Probleme gelöst werden müssen, ist mittlerweile Konsens. Gestritten wird vor allem um die Finanzierung.

Da müssen wir ehrlich sein. Ohne die Grundrente hätte die Frau Anspruch auf Sozialhilfe und auf entsprechendes Wohngeld, was auch bei der Grundrente hinzukäme. Das heißt, wir reden hier nur über eine andere Form der Finanzierung. Ich halte das für eine merkwürdige Debatte.

Wo liegt dann das Problem?



Es ist ein Problem der Anerkennung. Die Grundrente transportiert dieses Moment der Anerkennung. Menschen, die zum Amt gehen, haben dagegen das Gefühl, sie müssten sich „nackig machen“. Für viele ist das ein beschämender Akt. Zumal, wenn man von sich sagen kann: Ich habe meinen Anteil geleistet, mein Leben lang gearbeitet, vielleicht Kinder bekommen und so weiter. Diese Menschen müssen ein Auskommen haben können, ohne ihre gesamte Vermögenslage, alle ihre Ersparnisse oder das kleine Häuschen, das sie besitzen, offenzulegen im Bewusstsein, dass dies im Zweifel vielleicht bald dem Staat gehört.

Sie halten also nichts von der Überprüfung der Anspruchsberechtigung?

Ich finde es richtig, eine klare Trennungslinie zu ziehen zwischen denen, die Sozialleistungen bekommen, also anspruchsberechtigt sind und auch überprüft werden müssen, und jenen, die aufgrund ihrer Lebensleistung und ihres Lebensverlaufs Anerkennung erfahren.

Speziell Frauen haben ja das Problem...

Drei viertel der Menschen, über die wir hier sprechen, sind Frauen, viele davon haben ostdeutsche Biografien. All das muss man beachten. Und es beeinflusst natürlich auch die Debatte, die tatsächlich eine Unwucht hat. Wir sollten genauso heftig darüber streiten, dass Apple, Facebook und Google keine oder nur geringe Steuern zahlen. Würden diese Unternehmen Steuern zahlen, könnten wir die Mehrausgaben, die eine Respektrente kosten würde, sehr viel einfacher bezahlen.





Auch pflegende Angehörige werden irgendwann zu Rentnern. Müssen wir uns um diese Gruppe besonders bemühen?

Unbedingt. Sie sind viel zu wenig im Fokus. 70 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt, in der Regel von ihren Angehörigen. Und wieder sind es zum Großteil Frauen, die diese Arbeit übernehmen und dafür ihre Erwerbsbiografie unterbrechen. Der Preis dafür ist, dass ihre Rente entsprechend geringer ausfällt. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Pflegezeit angerechnet wird. Konkret bedeutet das, Renten- und Sozialversicherung müssen in dieser Zeit weiterlaufen.

Die Koalition hat sich eine Rentenreform vorgenommen, über das Wie ist man sich weniger einig. Welches Vorhaben sollte aus Ihrer Sicht schnellstens umgesetzt werden?

Die Respektrente wäre ein ganz wichtiges Zeichen. Es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, die das Gefühl haben, dass ihr Lebenslauf keine öffentliche Würdigung erfährt. Es wäre ein sehr starkes politisches Zeichen, diese Gruppe von sogenannten kleinen Leuten endlich wirklich wahrzunehmen und zu würdigen.

Problem Wohnraummangel: Eigentum verpflichtet

Das Problem des kaum mehr bezahlbaren Wohnraums spitzt sich mehr und mehr zu, auch die Mietpreisbremse hilft nicht oder nur in geringem Maße. Was muss jetzt geschehen?

Wir müssen über Bodenpolitik reden. In Ballungsräumen ist jeder Quadratmeter umkämpft. Wem gehört der Boden? Eigentum verpflichtet. Das gilt für Unternehmen, für Privatleute, aber auch für den öffentlichen Sektor, etwa die großen Flächen, die durch Aufgabe der Güterbahnhöfe bei der Deutschen Bahn nun anders genutzt werden könnten. Zurzeit werden diese Filetflächen meistbietend an Investoren verkauft. Da muss es eine Verpflichtung geben, dass solcher Boden auch weiterhin öffentliche und soziale Nutzung erfährt.

Wie genau müsste das aussehen?

Vor allem müssen wir dafür sorgen, dass die Durchmischung funktioniert. Es gibt Projekte und Kommunen, die das in ihren Regelungen schon sehr gut umsetzen, etwa Frankfurt am Main unter dem Motto „Frankfurt für alle“.

Warum ist die soziale Mischung so wichtig?

Soziale Mischung ist die beste Medizin gegen Segregation und Eigenwelten. Wenn wir dagegen nicht etwas tun, werden sich die Integrationsprobleme noch weiter verschärfen. Auch wir merken, dass der Markt immer enger wird. Auch für soziale Projekte und Nutzungen wird es immer schwieriger, Räume zu finden.





Viele Menschen empfinden es als ungerecht, selbst keine bezahlbare Wohnung zu finden und zugleich zusehen zu müssen, wie ganze Straßenzüge gentrifiziert werden. Auch dass „die Flüchtlinge“ problemlos Wohnungen zu bekommen scheinen, sorgt für Wut – unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht. Zugleich öffnet sich die Schere zwischen Arm und Reich weiter. Fördert der Kampf um bezahlbaren Wohnraum soziale Spannungen?



Wohnen ist ein Menschenrecht. In Berlin hat die Hälfte der Einwohner Angst, sich bald ihre Wohnung nicht mehr leisten zu können. Eine Caritas-Studie besagt, dass deutschlandweit drei Viertel der Bevölkerung davor Angst haben. Das bedeutet, aktuell herrscht eine existenzielle Verunsicherung für ganz viele Menschen.

Für Ballungsräume ist das nachvollziehbar. Aber was ist mit ländlichen Gebieten, wo der Druck im Wohnungsmarkt weniger groß ist?

Dort sehen wir die Kehrseite des Problems: Die Entwicklung in den Boomtown-Regionen hat eine enorme Entwertung von Wohnimmobilien in anderen Regionen zur Folge. Das gilt vor allem für den ländlichen Raum, aber auch für kleinere Städte oder Regionen wie das Ruhrgebiet. Der Wert von Immobilien, die einmal als Lebensversicherung oder Wertanlage gedacht waren, fällt in den Keller. Dies hat Folgen, weil zum Beispiel Kredite nicht mehr bezahlt werden können, da die Kalkulation nicht mehr stimmt.

Was macht das mit den Menschen?

Nehmen wir einen Taxifahrer, der nach dreißig Jahre Leben in Berlin-Mitte weit nach draußen ziehen muss, weil er sich die Miete in der Innenstadt nicht mehr leisten kann. Dieser Mensch macht eine Exklusionserfahrung, eine Entwertungserfahrung massiver Art. Angesichts solcher Ungerechtigkeiten sagen diese Menschen dann nicht mehr: Das ist nicht mehr meine Regierung. Sondern sie sagen: Das ist nicht mehr mein Land. Deswegen müssen wir dieses Thema ganz oben auf die Agenda setzen.

Auf das Baukindergeld der Großen Koalition hat es einen regelrechten Ansturm gegeben. Sollte die Politik auch andere, zum Beispiel generationenübergreifende Wohnprojekte, gezielt fördern?

Ja, denn klassische Familienstrukturen ändern sich, viele leben heute allein, in Singlehaushalten. Bei uns im Haus arbeiten zum Beispiel viele junge Menschen, die sich wieder für Genossenschaftsmodelle interessieren. Solche Konzepte galten lange als antiquiert. Heute wollen junge Leute aber wieder Vielfalt in ihrem Lebensumfeld. Sie suchen neue Modelle, die ein Netzwerk und Beziehungen bieten, aber zugleich auch eine gewisse Freiheit. Das finde ich toll. Angesichts des demografischen Wandels werden wir solche Modelle ganz dringend brauchen. Um sie möglich zu machen, müssen wir auch über Entbürokratisierung der Genehmigungsverfahren reden. Auch da liegt eine politische Gestaltungsaufgabe.

Problem Pflegenotstand: PR allein wird nicht reichen

Dass Gesundheitsminister Spahn seinen Aktionsplan für die Pflege vorgestellt hat, ist eine Weile her. Sie haben diesen Plan einmal als „Witz“ bezeichnet. Bleiben Sie bei dieser Einschätzung?

Ich habe das zu einem konkreten Detail gesagt, nämlich zu der sehr vollmundigen Zahl von 13.000 neuen Pflegekräften, die im Konzept genannt wurden. Die können wir nicht herbeizaubern, weshalb diese Einschätzung tatsächlich immer noch korrekt ist. Insgesamt ist das, was Herr Spahn zusammen mit seinen Ministerkollegen Frau Giffey und Herrn Heil zusammen versucht, aber ein Schritt in die richtige Richtung.

Inwiefern?

Indem sie gemeinsam dafür sorgen, dass der Pflegeberuf attraktiver wird, dass Pflege in der Ausbildung besser bezahlt wird, dass die generalistische Ausbildung nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel wird. Die Unterschiede in der Bezahlung von Kranken- und Altenpflege sind dann hoffentlich in Zukunft kein Thema mehr. Dennoch müssen noch strukturelle Fragen beantwortet werden.

Welche?

Wie wir die Pflegeversicherung zukünftig finanzieren wollen. Wir müssen verhindern, dass Pflege im Alter zu einem neuen Armutsrisiko wird. Die Angst davor ist groß, die Eigenanteile für die Pflegebedürftigen steigen mit jeder Tariferhöhung.

Wie können wir das lösen?

Wir müssen den Eigenanteil für die Bewohner und Bewohnerinnen stabil halten. Dafür müssen wir neu denken und die Logik umkehren. Wir müssen den versicherungs- und steuerfinanzierten Teil flexibilisieren. Den Eigenanteil dagegen müssen wir überschaubar und stabil halten, damit man sich frühzeitig dagegen versichern und sparen kann.

Der Personalmangel in den Einrichtungen bleibt ein großes Problem. Zurzeit begegnet einem auffällig viel Werbung für Pflegeberufe, im Fernsehen, im Kino. Hilft das?

Viele dieser Filme sind gut gemacht. Pflegeberufe attraktiv zu machen, verdient alle Öffentlichkeitsarbeit. Aber PR allein wird natürlich nicht reichen, das Problem zu lösen.

Was braucht es dazu?

Wir müssen über die Pflegeversicherung reden, das wäre das dickere Brett, das es zu bohren gilt. Und wir müssen die Pflegeschlüssel ändern. Ich bin oft in Pflegeeinrichtungen und sehe, wie es den Menschen, die dort arbeiten, geht. Sie gehen zum Teil auf dem Zahnfleisch. Das wird man durch schöne Filmchen nicht ändern, dafür braucht man in der Tat neue Stellen. Deswegen ist es ja im Grundsatz richtig, was das Ministertrio sagt.

Aber?

Es braucht nicht nur einen publikumswirksamen Vorstoß, sondern einen nachhaltigen Strauß von Maßnahmen. Wir müssen die Rahmenbedingungen verbessern. Wir müssen Menschen, die einmal Pflege gelernt und sich dann abgewandt haben, zurückholen. Auch die Qualifizierung von Menschen aus anderen Ländern wird ein Thema sein müssen. Zugleich braucht die Umstellung auf die generalistische Ausbildung noch Zeit, bis sie überall erfolgreich umgesetzt werden kann. Es sind viele Bausteine, die wir benötigen und die es anzugehen gilt. Das Ziel sind strukturelle Verbesserungen - auch für die pflegenden Angehörigen.

Was ist mit der zunehmenden Digitalisierung, bietet sie mit Blick auf die Pflege eher Probleme oder eher Chancen?

Ich denke, sie bietet Chancen. In den kommenden Jahren werden durch die Digitalisierung etwa 1,3 Millionen Jobs frei. Wenn wir von diesen Menschen einige für die Pflege begeistern können, wäre das eine Chance. Beschäftigte könnten sich vielleicht für ein freiwilliges soziales Jahr entscheiden, welches dann später bei der Umschulung anerkannt wird. Das heißt, wir brauchen flexible Modelle und neue Ideen, etwa für Quer- und Wiedereinsteiger. Wir müssen insgesamt mehr Menschen für die Pflege gewinnen. Denn eines ist klar: Wir werden für die Care-Arbeit in Zukunft viel mehr Menschen brauchen.





Würden Sie heute einem jungen Menschen empfehlen, in die Pflege zu gehen?

Ja, es ist einer der schönsten und vielseitigsten Berufe, die es gibt. Wer mit alten Menschen arbeitet, bekommt zugleich eine gesunde, versöhnliche und auch realistische Vorstellung vom eigenen Alter. Das ist wichtig, denn es existieren so viele falsche Bilder zu diesem Thema. In den Pflegeeinrichtungen ist doch nicht alles furchtbar! Dort leben liebenswerte, intelligente, kreative und humorvolle Menschen. Sie kennen zu lernen, ist ein großer Gewinn. Sie zu begleiten ist Dienst an der Humanität unserer Gesellschaft.