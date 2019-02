Berlin. Seit einem Monat ist die Herzschirurgin und CDU-Bundestagsabgeordnete Claudia Schmidtke (52, Neumünster) Patientenbeauftragte der Bundesregierung. In ihrem ersten großen Interview fordert sie eine Widerspruchslösung für Organspender, eine Ausweitung der Arzt-Sprechstunden und Ärzte-Busse auf dem Land.

Frau Schmidtke, Sie sind der neue „Kummerkasten“ der Krankenversicherten. Was hat Sie bewogen, dem Ruf von Gesundheitsminister Jens Spahn zu folgen?



Das Amt der Patientenbeauftragten ist viel mehr als das. Wir haben in Deutschland im internationalen Vergleich ein exzellentes Gesundheitssystem. Es wird aber immer komplexer. Deshalb sehe ich es als wichtige Aufgabe an, daran mitzuarbeiten, die Qualität der gesundheitlichen Versorgung von Patientinnen und Patienten, deren Information und Therapiesicherheit zu verbessern. Das ist Teil meines Selbstverständnisses als Herzchirurgin und Kern meiner politischen Arbeit als Bundestagsabgeordnete. Es ist mir daher eine große Ehre, mich zukünftig auch als Beauftragte der Bundesregierung für die Patientinnen und Patienten stark machen zu können.



Lange Wartezeiten bereiten Kassenpatienten großen Kummer. Spahn will Ärzte deswegen zu mehr Sprechstunden verpflichten. Ein überfälliger Schritt?

Lange Wartezeiten auf Facharzttermine sind in der Tat ein häufiges Thema bei den Anrufen und Briefen, die meine Geschäftsstelle erreichen. Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz soll mit mehreren Maßnahmen Abhilfe geschaffen werden. Neben der Erhöhung der Sprechstundenzeiten auf 25 Stunden geht es ja unter anderem auch um die Weiterentwicklung der Terminservicestellen.

Die Ärzte wehren sich energisch...

Eine Umfrage im Auftrag des GKV-Spitzenverbandes hat ergeben, dass viele Ärzte heute schon mehr als diese 25 Stunden in der Woche als Sprechzeiten anbieten: Hausärzte zum Beispiel über 30 Stunden. Ich kann die Aufregung der Ärzteschaft über diese aus ihrer Sicht ungerechtfertigte Regelung zwar nachvollziehen. Dennoch: Die Umfrage hat ebenfalls gezeigt, dass ein Teil der Ärzte weniger als 20 Stunden in der Woche anbietet. Hier kann die Ausweitung der Sprechstunden einen Beitrag zu einer Verbesserung der Patientenversorgung leisten.

Im Kampf gegen den Pflegenotstand sollen neue Personaluntergrenzen Abhilfe schaffen. Nun klagen Fachkräfte, dass Stellen abgebaut würden, wenn sie über dem gesetzlichen Muss liegen. Wird die Situation verschlimmert?



Wichtig ist, sich an dieser Stelle noch einmal die Funktion der Personaluntergrenzen vor Augen zu führen: Sie definieren ein gesetzliches Minimum, das aus Sicht einer sicheren Versorgung nicht unterschritten werden darf. Die Personaluntergrenzen sind keine staatliche Legitimation zum Abbau von Pflegekräften, sondern das Gegenteil.

Und wenn der Schuss nach hinten losgeht?

Weil Krankenhäuser unter wirtschaftlichem Druck stehen und unter Personalmangel leiden, sind die Personaluntergrenzen aber auch nur ein Schritt von mehreren. Gesetzlich wurde bereits beschlossen, dass jede zusätzliche Pflegekraft im Krankenhaus und 13.000 Stellen in der Altenpflege finanziert werden. Zudem arbeitet die Bundesregierung mit der Konzertierten Aktion Pflege daran, die Rahmenbedingungen in der Pflege zu verbessern, damit diese so wichtige Tätigkeit endlich die Anerkennung bekommt, die sie verdient. Ziel ist es, die Entlohnung zu verbessern und die Ausbildung sowie den Beruf insgesamt noch attraktiver zu machen, um mehr Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern. Hier ist noch ein weiter Weg zu gehen.

Tausende Menschen sterben, weil Organspender fehlen. Beendet das neue Transplantationsgesetz den Notstand?

Die Reform ist ein erster wirklich wichtiger Schritt. Es ist bekannt, dass die mangelnden Spenderzahlen auch auf Verfahrensprobleme in den Kliniken zurückzuführen sind. Das Transplantationsgesetz bringt hier dringend notwendige strukturelle Verbesserungen für die Organspende, bei der Vergütung, aber auch bei der Begleitung der Angehörigen mit sich. Das Gesetz legt damit die Basis für eine Kultur pro Organspende. Der Anstieg der Spenderzahlen im vergangenen Jahr zeigt, dass die Debatte ihre Wirkung nicht verfehlt.

Gesundheitsminister Spahn will mehr, fordert eine Widerspruchslösung. Was entgegnet die Herzchirurgin denjenigen, die vor „Pflichtspenden“ warnen?

Mit der Widerspruchsregelung ist keine Pflicht zur Organspende verbunden. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der in der Debatte leider gelegentlich untergeht. Die Spende bleibt wie bisher freiwillig. Jede Person hat die Möglichkeit, einer Organspende einfach und unbürokratisch zu widersprechen. Zudem werden die Angehörigen befragt, sollte jemand sich nicht zu Lebzeiten geäußert haben. Der Eingriff in die Grundrechte besteht damit in der Verpflichtung, einmal eine Entscheidung zu treffen.

Das geht vielen viel zu weit...

Angesichts der vielen tausend Menschen, die in Deutschland verzweifelt auf ein Spenderorgan warten, halte ich diese Pflicht für zumutbar. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass jeder von uns schon morgen in diese Situation kommen und auf ein Organ angewiesen sein könnte. Diese Debatte wird aber im Bundestag zu führen sein. Ich habe mich als Bundestagsabgeordnete klar für die Widerspruchsregelung ausgesprochen, respektiere aber die Gegenpositionen und erkenne an, dass beide Seiten die Auseinandersetzung mit Fairness führen.



Eine Alternative zur Widerspruchslösung sehen Sie nicht?

Das Thema Organspende ist ein ethisches, aber für mich als Herzchirurgin auch ein sehr persönliches Thema. Aus diesem Grund finde ich es richtig, dass wir über diese gesellschaftliche Frage jetzt eine breite und offene Debatte führen und zu einer Grundsatzentscheidung kommen werden. Das sind wir den vielen Menschen, die auf ein Spenderorgan warten, einfach schuldig.

In ländlichen Regionen sorgen sich die Menschen, dass immer mehr Ärzte und Apotheker abwandern. Was entgegnen Sie den Bürgern?

Die Politik hat in der Vergangenheit schon viele Maßnahmen umgesetzt, um die ambulante Versorgung insbesondere in den ländlichen Regionen zu stärken. Zum Beispiel durch Anreize zur Niederlassung in strukturschwachen Gebieten. Das Terminservice- und Versorgungsgesetz sieht weitere Maßnahmen vor, um Ärzte auf dem Land zu unterstützen.

Sind die Mediziner selbst gefragt?

Damit sich die Menschen in ländlichen Regionen auch in Zukunft auf eine gute und effiziente Versorgung verlassen können, sind meines Erachtens weitere innovative Lösungen notwendig. Dazu gehören eine bessere Verzahnung von ambulanten und stationären Strukturen, aber auch mobile Angebote der Ärzte, wie der Ärztebus. Ich denke natürlich an die Möglichkeiten der Telemedizin, die auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten können, eine gute flächendeckende Versorgung gerade in ländlichen Regionen sicherzustellen. Große Potentiale sehe ich auch bei der Reform des Medizinstudiums. Es muss das Ziel sein, junge Menschen schon während des Studiums für eine ärztliche Tätigkeit auf dem Land zu begeistern.