Berlin. Drei Jahre ging es mit dem Diesel steil bergab. Der VW-Abgasskandal und Fahrverbots-Urteile läuteten scheinbar das Ende des Selbstzünders ein. Jetzt ist plötzlich wieder vom Diesel-Comeback die Rede, feiern Experten eine Wiederauferstehung der Technologie. Zu Recht? Eine Bestandsaufnahme

Der Absatz zieht wieder an: Im Januar ging der Anteil der Diesel-Fahrzeuge an den neu zugelassenen Pkw erstmals seit Auffliegen des Abgas-Skandals im Herbst 2015 wieder nach oben: 2,1 Prozent mehr Diesel-Fahrzeuge als im Dezember wurden im ersten Monat 2019 verkauft. 34,5 Prozent aller Neuwagen waren damit Diesel, ein Plus von 1,2 Prozentpunkten.



Von einer Trendwende zu sprechen wäre indes zu früh: Der steigende Anteil geht vor allem auf das Minus von 8,1 Prozent bei den neu zugelassenen Benzinern zurück. Deren Anteil liegt mit 57,6 Prozent weiter deutlich vorn. Zum Vergleich: Vor Diesel-Gate waren mehr als die Hälfte aller Neuzulassungen Diesel. Und der jetzt zu verzeichnende zaghafte Aufwärtstrend wird von der Absatzsteigerung bei den Elektrofahrzeugen (plus 68,2 Prozent) und Hybrid-Antrieben (66,4 Prozent) überflügelt. Dramatisch bleibt die Lage bei Gebrauchtwagen: 190 000 Diesel der Abgasnorm Euro 5 stehen wie Blei bei den Händlern auf dem Hof. Selbst mit Rabatte von bis zu 30 Prozent werden die Autohäuser ihre Wagen nicht mehr los.

Entwarnung bei Fahrverboten: Für Entspannung bei Diesel-Herstellern und -Haltern sorgten in dieser Woche zwei wichtige Entscheidungen: So gab die EU-Kommission grünes Licht für die geplante Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes, wonach Fahrverbote erst ab einer Stickoxid-Belastung von 50 Mikrogramm statt von 40 Mikrogramm "verhältnismäßig" wären.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) lobte das "wichtige Signal aus Brüssel". In den vier niedersächsischen Städten mit Stickoxid-Problemen, Osnabrück, Hannover, Hildesheim und Oldenburg, wurde der Wert von 50 Mikrogramm nicht überschritten. Auch Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) sprach daher von "einer guten Nachricht für Dieselfahrer". Beide verwiesen darauf, dass die Stickoxid-Belastung in den vergangenen Jahren immer geringer geworden ist und sich durch Flottenerneuerung und ÖPNV-Ausbau weiter vermindern werde - auch ohne Fahrverbote.

Und im Streit über Fahrverbote in Wiesbaden lenkte der Kläger, die Deutsche Umwelthilfe, ein und zeigte sich überzeugt, dass die Anstrengungen der Kommune ausreichten, die Grenzwerte auch ohne Diesel-Sperren rasch einzuhalten. Nicht nur Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) fiel ein Stein vom Herzen. Er forderte auch die anderen Städte auf, "diesem guten Beispiel" Wiesbadens zu folgen und ehrgeizige Plänen zur Luftreinhaltung zu fassen. Selbst in Städten, in denen der Hammer fällt und einzelne Straßen oder Zonen gesperrt werden, können viele Diesel-Halter ihre Wagen ab kommendem Jahr nachrüsten lassen - und dann trotzdem fahren.

Messungen: Auch eine Überprüfung der Mess-Standorte und -Werte könnte zu weiteren Entwarnungen führen. Niedersachsens Umweltminister Lies verwies auf Oldenburg, wo Modellrechnungen ergeben hätten, dass der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm an allen Orten mit Wohnnutzung eingehalten worden sei. Das lege nahe, "dass die Stickstoffdioxid-Belastung auch andernorts bislang überschätzt wurde". Auch in den anderen Bundesländern kommen die Messungen auf den Prüfstand.

Stickoxid versus CO2: Die Fixierung auf den höheren Stickoxid-Ausstoß hat zwischenzeitlich verdrängt, dass Diesel weniger CO2 als Benziner mit hochverdichtenden Motoren ausstoßen. Nun rückt wieder in den Vordergrund, dass der Diesel dringend gebraucht wird, um verschärfte Klimagas-Auflagen zu erreichen. Und Diesel der Euronorm 6d Temp sind auch beim Stickoxid vorbildlich. „Wir haben nichts gegen den Diesel“, betonte gestern ein Sprecher von Umweltministeriums Svenja Schulze.

Stickoxid versus Ultra-Feinstaub: Für enormes Aufsehen hatte die Kritik von hundert Ärzten rund um den Mediziner Dieter Köhler gesorgt. Sie monierten, die Gefahr durch Stickoxid sei übertrieben, die Grenzwerte zu hoch. Zwar musste Köhler inzwischen Rechenfehler einräumen, und bei der Weltgesundheitsorganisation wird sogar über eine Verschärfung der Grenzwerte beraten. Dennoch werde sich die Debatte bald verlagern, meint SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach: Ultra-Feinstaub sei deutlich gefährlicher als Stickoxid, weshalb sich hier strengere Grenzwerte abzeichneten. Und in Sachen Ultra-Feinstaub ist der Diesel ebenfalls besser aufgestellt als die Benziner.

Die Perspektive: "Der Diesel hat das Schlimmste hinter sich", sagte Auto-Analyst Michael Kuehnel von der Ratingagentur Moodys der „Welt“. "Die Diskussion hat sich entspannt", erkannte auch Stefan Bratzel, Direktor des Center auf Automotive Management. Allerdings verweist er darauf, dass die aufwendige Abgasreinigung die Diesel-Fahrzeuge teuer macht. Bei preiswerteren Klein- und Mittelklassewagen werden der Diesel daher "aussterben". Dass der Selbstzünder dem Benziner wie zuletzt vor dreieinhalb Jahren wieder den Rang ablaufen werde, sei nicht zu erwarten.