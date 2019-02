Mechaniker des US-Militärs arbeiten an einer Drohne des Typs MQ-9 Reaper auf der Creech Air Force Base (USA). Foto: Staff Sgt. N.B./U.S. Air Force

München. Drohende Konflikte und wachsende Sorgen in vielen Regionen der Welt lassen die großen Staaten weiter aufrüsten. Globaler Spitzenreiter sind weiter mit Abstand die USA. In Europa führt Großbritannien die List an.