Washington. Um die Grenzmauer zu Mexiko zu finanzieren will Donald Trump die Präsidenten-Karte ausspielen. Wie eigenmächtig kann er nach einem Notstands-Ausruf handeln?

US-Präsident Trump kämpft weiter für die Umsetzung seines zentralen Wahlkampfversprechens. Die Etatsperre der Demokraten für seine gewünschte Grenzmauer zu Mexiko will Trump nun mit der Verhängung des Nationalen Notstand umgehen. Die Demokraten halten das für einen "illegalen" Akt.

Wann darf ein US-Präsident den Nationalen Notstand ausrufen?

Es gibt keine konkreten Bedingungen, die für einen Notstand erfüllt sein müssen. Der US-Präsident darf eigenmächtig jederzeit den nationalen Ausnahmezustand erklären. Der Kongress muss dem nicht zustimmen. Grundlage für die Notstandsvollmacht des US-Präsidenten ist der "National Emergencies Act" von 1976. "Jede Art nationaler Notlage" darf ihr zufolge Auslöser für den Notstand sein.

Was muss der Präsident tun, um Notstandsbefugnisse zu erhalten?

Der Präsident muss eine Notstandserklärung ("National Emergency Act") verfassen, in der er konkret ankündigt, welche Befugnisse er nutzen will. Dafür kann der Präsident zwischen mehr als hundert gesetzlichen Maßnahmen wählen. Für viele braucht er keine Zustimmung des Kongresses.

Welche Notstandsregelungen könnte Trump aktivieren?

Trump hat angekündigt, den Nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko auszurufen, um Geld für den Mauerbau zu sammeln. US-Medien zufolge rechnet Trump damit, insgesamt acht Milliarden US-Dollar zusammenzubekommen. Er würde dafür wahrscheinlich auf Gesetzespassagen zum Verteidigungsetat zurückgreifen. Eine erlaubt es ihm, in Notlagen Gelder aus dem Etat für "militärische Bauprojekte" abzuzweigen.

Berichten zufolge plant Trump sechs Milliarden Dollar allein aus dem Etat des Verteidigungsministeriums herauszustreichen. Dieser umfasst insgesamt 716 Milliarden US-Dollar. Der Etat ist eigentlich zur Bekämpfung des Drogenproblems und für Bauprojekte des Militärs vorgesehen.

Da Trump die Lage an der US-Grenze als "Sicherheitskrise" bezeichnet, könnte er so die Umverteilung der Milliardenbeträge zugunsten des Mauerbaus begründen. Kritiker, vor allem im Lager der Demokraten, sehen das als illegale "Zweckentfremdung" und "Missbrauch präsidialer Macht", gegen die sie klagen wollen.

Anzeige Anzeige

Wie können Notstandsregelungen des Präsidenten verhindert werden?

Der Kongress hat das Recht, die Notstandserklärung juristisch anzufechten. In letzter Instanz würde das Oberste Gericht entscheiden, ob der Notstand rechtmäßig ist. Eine einstweilige Verfügung könnte die vom Präsidenten eigenmächtig angestoßenen Änderungen schon vorher stoppen.

Eine andere Möglichkeit, den Notstand vorzeitig zu beenden, ist ein Mehrheitsbeschluss in beiden Parlamentskammern – nach aktueller Sitzverteilung eher unrealistisch. Der US-Präsident kann dann auch immer noch ein Veto einlegen, welches Repräsentantenhaus und Senat wiederum nur mit einer Zweidrittelmehrheit aushebeln können.

Warum haben Präsidenten bisher den Notstand erklärt?

Bei den meisten der bisher 58 Notstandserklärungen ging es um Maßnahmen, die ein US-Präsident bei Konflikten mit anderen Staaten oder bei Krisen und Katastrophen ergriff. Ein paar Beispiele:

Präsident Bill Clinton hat 1996 Regelungen zum Schiffsverkehr mit Bezug auf Kuba erlassen, nachdem in der Nähe zwei zivile Kleinflugzeuge abgeschossen worden waren.



Nach dem Terroranschlag 2001 in New York erklärte George W. Bush den Notstand, der Staatsbediensteten Lauschangriffe und Folter-Verhörmethoden erlaubte.



Barack Obama ließ 2011 Eigentum von internationalen Mafiabanden in den USA einfrieren.



Donald Trump erklärte im September den Notstand, um den Nachrichtendienst auf die Untersuchung einer möglichen Wahlkampfeinmischung 2016 anzusetzen.



Worum es bislang bei den Notstandserklärungen nicht ging: Um die Finanzierung von Wahlkampfversprechen, weil der Kongress die Mittel verweigert.

Wie lange kann der Nationale Notstand dauern?

Die Notstandsregelung läuft nach einem Jahr aus, wenn sie nicht offiziell vom Präsidenten erneuert wird. Derzeit sind in den USA noch 31 Notstandsregelungen aktiv. Bei den meisten geht es um Vermögen und Besitztümer von ausländischen Gruppierungen in den USA, die per Notstand eingefroren wurden. Oft war das eine Maßnahme im Zusammenhang mit anderen Sanktionen als Reaktion auf politische Krisen.