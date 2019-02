Die digitale Welt braucht unabhängigen Qualitätsjournalismus

Osnabrück . Warum das europäische Urheberrecht zwingend reformiert werden muss. Ein Kommentar

Selten wurde in Brüssel so erbittert um ein Gesetz gekämpft wie um die Reform des Urheberrechts. Jetzt mussten die Lobbygruppen von Google, Facebook & Co eine Niederlage einstecken. Denn mit der Einigung der EU-Unterhändler steigt die Chance, dass das geistige Eigentum von Künstlern, Musikern, Filmemachern und Journalisten besser vor der Marktmacht der digitalen Plattformökonomie geschützt wird.

Doch noch müssen EU-Parlament und der Europäische Rat dem Kompromiss zustimmen. Zu befürchten ist, dass die Internetgiganten ihre beispiellose Kampagne verschärfen werden. Doch weder ist eine Zensurmaschine geplant noch die Freiheit des Internets bedroht, wie die Gegner der Reform propagieren. Das sind Fake News. Vielmehr sollen die Internet-Giganten daran gehindert werden, mit den Werken Dritter erfolgreiche Geschäftsmodelle zu realisieren, ohne die Urheber angemessen an den Erlösen zu beteiligen. Geht dieses Ungleichgewicht der Kräfte so weiter, würde dem unabhängigen Qualitätsjournalismus die ökonomische Basis entzogen. Das gilt es zu verhindern. Denn andernfalls ist die Gefahr groß, dass bald nur noch staatlich beeinflusste Medien und die Algorithmen der Tech-Giganten vorgeben, was wir wissen dürfen und sollen. Es steht also viel mehr auf dem Spiel, als der sperrige Begriff Urheberrecht vermuten lässt.