Berlin. CDU-Politiker Kai Whittaker fordert in einem Papier eine Neuausrichtung des Hartz-IV-Systems. Bei Arbeitsmarktforscher Gerhard Bosch stoßen einige seiner Vorschläge auf große Skepsis. Entscheidende Fragen sieht der Experte nicht beantwortet.

Mit einem Update des Hartz-IV-Systems will die SPD bei ihren Anhängern punkten. Die Sozialdemokraten setzen dabei auf weniger Sanktionen für Verstöße, einen längeren Bezug des Arbeitslosengeldes und einen neuen Namen – Bürgergeld. Kai Whittaker vom Koalitionspartner CDU stellt diesen Vorschlägen nun einen Fünf-Punkte-Plan entgegen, der auch unserer Redaktion vorliegt.

Whittaker, 33 Jahre alt, sitzt für die CDU im Bundestag. Der Politiker aus Baden-Baden ist Mitglied im Ausschuss Arbeit und Soziales.

Das sind einige von Whittakers Forderungen zur Neuausrichtung des Hartz-IV-Systems:

Finanzielle Besserstellung während einer Berufsausbildung



während einer Berufsausbildung Jugendliche unter 25 Jahren sollen bei ihrem ersten Besuch im Jobcenter ein Ausbildungs- und Weiterbildungsangebot erhalten

erhalten Personen unter 40 Jahren sollen eine Berufsausbildung in Angriff nehmen müssen

in Angriff nehmen müssen Besseres Betreuungsverhältnis im Jobcenter

im Jobcenter Hohe Arbeitsanreize für geringfügige Beschäftigung minimieren

für geringfügige Beschäftigung minimieren Mehr Pauschalierungen

"Wahnsinniger Schnellschuss"

Arbeitsmarkt-Experte Professor Gerhard Bosch vom Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen bezeichnet das Papier von Whittaker in einem Gespräch mit unserer Redaktion als "wahnsinnigen Schnellschuss". Es beinhalte zahlreiche Fehler, die beim Korrekturlesen hätten auffallen sollen, meint Bosch. So müssten laut Whittaker etwa "Personen, die das 40. Lebensjahr nicht vollendet haben, eine Berufsausbildung in Angriff nehmen". Bosch stellt klar, dass damit "nur Unqualifizierte oder Geringqualifizierte" gemeint sein könnten.

Das gleiche gelte in etwa für die Forderung, Jugendliche unter 25 Jahren sollten bei ihrem ersten Besuch im Jobcenter ein Ausbildungs- und Weiterbildungsangebot erhalten. Man könne einem jungen Menschen, der nach einer hochwertigen Ausbildung gerade arbeitslos geworden sei, nicht gleich die nächste Ausbildung anbieten, sagt Bosch.



Eine der "größten Dummheiten der Hartz-Gesetze"

Wohlwollender sieht er hingegen den Vorschlag, die Teilnahme an einer Berufsausbildung mit einem finanziellen monatlichen Mehrwert auszustatten. Neu sei die Forderung allerdings nicht. Es sei eine der "größten Dummheiten der Hartz-Gesetze", Ein-Euro-Jobs finanziell attraktiver als Weiterbildungen zu machen. Das habe auch dazu geführt, dass Angebote an Weiterbildung massiv heruntergefahren wurden und die Teilnehmerzahlen an diesen Maßnahmen extrem zurückgegangen seien.



Anzeige Anzeige

Mit dem Papier versuche CDU-Politiker Whittaker der SPD ein Thema zu klauen, allerdings drücke er sich um einige wichtige Fragen herum. So bleibe zum Beispiel offen, ob Menschen, die in ihrem Leben lange gearbeitet haben, im Hartz-IV-System genauso behandelt werden sollten wie jene, die noch nie gearbeitet haben. Auch die Frage der Sanktionierung tauche in den Vorschlägen nicht auf, gerade in Bezug auf jugendliche Hartz-IV-Empfänger sei hierzu bislang jeder Reformgedanke am Widerstand der CDU gescheitert.

Lesen Sie auch: Hartz-IV-Debatte: "Zahl der Leistungsempfänger wird steigen"