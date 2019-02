Osnabrück. Drohende Diesel-Fahrverbote erhitzen weiter die Gemüter. Die Bundesregierung will mit einer Gesetzesänderung erreichen, dass Sperrungen in Städten mit einer relativ geringen Überschreitung von Schadstoffgrenzwerten leichter vermieden werden können – der geltende EU-Grenzwert aber soll nicht gesenkt werden.

Darum geht es: Die Regierung plant eine Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Demnach sollen in Städten, in denen die Belastung von 50 Mikrogramm Stickoxid (NO2) pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel nicht überschritten wird, Verkehrsbeschränkungen „in der Regel nicht erforderlich“ sein, weil sie „in der Regel“ nicht verhältnismäßig seien und andere Maßnahmen reichten, um die Luftverschmutzung auf das erlaubte Maß zu drücken. Dieses definiert weiterhin der seit 2010 verbindliche EU-weite Grenzwert von 40 Mikrogramm im Jahresmittel.

Der Vorstoß des Bundes geht zurück auf das Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig vor einem Jahr. Es hatte entschieden, dass Fahrverbote grundsätzlich zulässig sind – sie müssen aber „verhältnismäßig“ sein. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist ein allgemeiner Grundsatz des öffentlichen Rechts.

In vielen deutschen Städten wird der EU-Grenzwert für das als gesundheitsschädlich geltende NO2 nach wie vor überschritten. Hauptursache sind Dieselabgase. In der Mehrzahl der Fälle aber liegt der Wert aber unter 50 Mikrogramm.

Die EU-Kommission hat nun erklärt, sie habe keine grundsätzlichen Bedenken gegen die deutschen Pläne. Der Bundestag muss diesen noch zustimmen. Die geplanten Änderungen des Immissionsschutzgesetzes sind Teil eines Pakets der Koalition gegen Diesel-Fahrverbote.

Darum geht es nicht: Die Pläne bedeuten keineswegs, dass Grenzwerte aufgeweicht oder gar erhöht werden. Es gilt weiter der Grenzwert von 40 Mikrogramm – diesen kann die Bundesregierung auch gar nicht eigenständig ändern oder aussetzen. Er muss auch weiterhin eingehalten werden, das ist geltendes Recht.

Das Umweltministerium hatte stets betont, dass auch nach der geplanten Änderung des Immissionsschutzgesetzes Kommunen in Fragen von Diesel-Fahrverboten selbst entscheiden könnten. Fahrverbote im Fall einer geringeren Grenzwertüberschreitung zu verbieten, sei dem Bund nicht möglich. Ob im Falle einer Gesetzesänderung Fahrverbote in Städten mit einer Belastung von unter 50 Mikrogramm wirklich vermieden werden können, wird sich am Ende vor Gerichten erweisen.

Umwelthilfe: Fahrverbote weiterhin möglich

„Die Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ändert in der Sache nichts“, sagt der Anwalt Remo Klinger, der die klagende Deutsche Umwelthilfe in vielen Fahrverbotsfällen vor Gericht vertreten hat. Fahrverbote seien weiter möglich auch in Städten mit einer Belastung unter 50 Mikrogramm, wenn alle sonstigen Möglichkeiten ausgeschöpft seien. Das stelle die Bundesregierung in der Begründung der Gesetzesänderung ausdrücklich klar. Fahrverbote seien immer eine Ultima Ratio – also das letzte Mittel, wenn alle anderen Maßnahmen nicht bewirkten, dass Grenzwerte eingehalten werden.

Der Europaabgeordnete Jens Gieseke (CDU) für ostfriesischen Landkreise Wittmund, Leer und Aurich, die kreisfreie Stadt Emden, das Emsland, die Grafschaft Bentheim sowie Stadt und Landkreis Osnabrück, begrüßt die Entscheidung der Europäischen Kommission zum Diesel-Fahrverbot. „Das ist das richtige Signal aus Brüssel. Die EU hat nie Fahrverbote vorgeschrieben. Heute zeigt sie, dass es ihr um angemessene Maßnahmen zur Zielerreichung geht,“ teilte Gieseke unserer Redaktion mit. Es sei offensichtlich, „dass die Sperrung von Innenstädten oder ganzer Autobahnabschnitte ein unverhältnismäßiges Mittel ist – zumindest dann, wenn die Grenzwerte – wie in Osnabrück – nur geringfügig überschritten werden.“ Dort war der Grenzwert am Neumarkt zuletzt allerdings nicht geringfügig überschritten worden, sondern massiv: 50 Mikrogramm, 25 Prozent über dem erlaubten Grenzwert, wurden dort 2018 im Mittel gemessen, der schlechteste Wert seit Jahren.