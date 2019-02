In SPD und Union wird über eine Reform von Harz IV nachgedacht. Foto: Patrick Seeger

Berlin. Nicht nur die SPD will den Sozialstaat neu ausrichten. Auch in der Union macht man sich Gedanken über die Zukunft etwa von Hartz IV - ihr Arbeitsmarktexperte Whittaker kommt aber zu anderen Ergebnissen. Was sagt die CDU-Chefin dazu?