Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) begrüßt den Beschluss. Foto: Carsten Rehder

Kiel. Keine Vollverschleierung in der Vorlesung: Die Kieler Universität verbietet das Verhüllen des Gesichts etwa mit einer Nikab, wie sie manche Musliminnen tragen. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin kündigt ein Verbot auch an Schulen an.