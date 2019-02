Essen. Schon mit fünf Jahren in die Schule müssen? Für Kinder, die im Spätsommer geboren wurden, ist das seit Jahren Realität. Viele Eltern wollen das nicht länger hinnehmen.

Mit ihrem Vorstoß gegen eine allzu frühe Einschulung von Kindern hat eine Mutter aus Essen den Nerv vieler Eltern getroffen: Ihre Online-Petition mit der Forderung, den Einschulungs-Stichtag zu verschieben, wurde am Mittwochvormittag bereits von mehr als 26.000 Menschen unterstützt. (Weiterlesen: Streit um flexible Einschulung in Niedersachsen)



Stichtage im Fokus

Die Initiatorin will erreichen, dass Kinder mit Geburtstag im Spätsommer nicht schon mit fünf Jahren zur Schule gehen müssen. Im Normalfall muss ein Kind, das bis zu einem besonderen Stichtag – je nach Bundesland zwischen dem 30. Juni und dem 30. September – eines Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet hat, zum nächstmöglichen Datum eingeschult werden. Aus Sicht der Petitionsinitiatorin ist das für manche Kinder zu früh: "Diese Kinder sind in der Schule oftmals schlichtweg überfordert und erleben möglicherweise unnötige schulische Misserfolge, da sie zwar eventuell schulpflichtig sind, nicht aber unbedingt auch schulreif", schreibt Sylvia Montanino in dem Petitions-Portal "Open Petition". (Weiterlesen: Mit fünf Jahren in die Schule – und dann begann die "Hölle")

Wunsch nach Selbstbestimmung

Montanino will, dass Eltern mit Kindern, die zwischen Juli und Ende September geboren sind, selbst entscheiden können, ob sie ihr Kind schon für alt genug halten. Bisher müssen gravierende gesundheitliche Gründe vorliegen, um die Einschulung eines Kindes um ein Jahr zurückzustellen. (Weiterlesen: Was sind Kann- und Muss-Kinder in Niedersachsen?)