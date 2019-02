Paul Ziemiak hat mit seiner Kritik an der 16-jährigen Umweltaktivistin Greta Thunberg in ein Twitter-Wespennest gestochen. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt; Screenschot: Twitter @paulziemiak

Berlin. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat via Twitter Kritik an der 16-jährigen Umweltaktivistin Greta Thunberg geübt. Sein Spott kam wie ein Bumerang zurück. Die Kritik am jungen Politiker von allen Seiten ist hart, die Klimadebatte aufgeladen wie selten.