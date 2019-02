Trump wirft der Führung der Demokraten vor, einen Kompromiss bei den Gesprächen verhindern zu wollen. Foto: Evan Vucci/AP

Washington. Vor gut zwei Wochen endete der längste „Shutdown“ in der US-Geschichte mit einer Frist, um eine Lösung im Haushaltsstreit zu finden. Die Uhr tickt - und ein Kompromiss ist nicht in Sicht. Droht schon in dieser Woche eine Neuauflage des „Shutdowns“?