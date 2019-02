Das geplante Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen sorgt für viel Kritik. Foto: Tobias Kleinschmidt

Osnabrück. Wann ist in Deutschland Whistleblowing erlaubt? Diese Frage soll künftig ein neues Gesetz beantworten, über das der Bundestag in dieser Woche berät. Schon seit Monaten hagelt es Kritik an dem Entwurf. Er dürfte noch deutlich überarbeitet werden.