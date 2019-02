Der Schatten von Angela Merkel liegt über der CDU-Asylpolitik

Osnabrück. Mehr als drei Jahre ist es her, dennoch beschäftigt die Flüchtlingskrise von 2015 immer noch die CDU. Die neue Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will jetzt die Debatten über die Vergangenheit ein für alle mal beenden. Ob ihr das wirklich gelingt?

Sie ist zwar nicht dabei, aber jeder weiß, dass es eigentlich nur um sie geht: Angela Merkel. Die Kanzlerin hat die CDU-Flüchtlingspolitik 2015 im Alleingang durchgeboxt und spaltet bis heute die Partei. Die mühsam zugeschütteten Gräben können jederzeit wieder aufreißen.

Geschickter Schachzug

Klar war es geschickt von ihrer Nachfolgerin, der neuen CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer (AKK), Merkel gar nicht erst zu dem Werkstattgespräch über die Flüchtlingspolitik einzuladen. Die Konferenz wäre sonst zu einem Tribunal über ihre Person geworden. Zuviel werfen ihr viele CDU-Anhänger auch heute, mehr als drei Jahre nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, vor.

Konservative Wähler verstört

Die Mängelliste ist lang. Ganz oben steht der Kontrollverlust - über die Grenzen und über die Migration. Das hat viele konservative Wähler nachhaltig verstört. Die Kanzlerin hat mit ihrem höchst fragwürdigen Flüchtlingskurs den Aufstieg der AfD beflügelt. Und viele fragen sich, wie es sein kann, dass auch heute noch tausende Migranten unerlaubt an den Grenzen einreisen. Dass die meisten abgelehnten Asylbewerber trotzdem in Deutschland bleiben. Dass Asylsuchende nicht in die zuständigen EU-Länder zurückgebracht werden. Dass immer noch ein echtes Einwanderungsgesetz fehlt.

Es bleibt eine Narbe bei der CDU

Die Flüchtlingspolitik hinterlässt bei der CDU eine ähnliche Narbe wie Hartz IV bei der SPD. AKK will das alles noch mal eben aufarbeiten und dann nach vorne schauen. Ob das so einfach geht?