Berlin. Knapp elf Jahre nach der Grundsteinlegung hat Kanzlerin Angela Merkel den neuen Sitz des Bundesnachrichtendienstes in Berlin eröffnet. Der Bau kostete eine Milliarde Euro. Seine Gestaltung wirft Fragen auf.

Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat seinen Sitz nun endgültig in Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weihte am Freitag die neue Zentrale des Auslandsgeheimdienstes in Berlin ein. Sie sprach von einem "Meilenstein" in der Entwicklung des BND. Die Bundesregierung hatte im April 2003 beschlossen, den Bundesnachrichtendienst vom bayerischen Pullach in die Hauptstadt zu verlegen. Damit sollte eine größere räumliche Nähe des Auslandsgeheimdienstes zur Regierung hergestellt werden.

Rund eine Milliarde Euro Baukosten

Auf dem Grundstück des ehemaligen Stadions der Weltjugend – das Walter-Ulbricht-Stadion – im einstigen Ost-Berliner Stadtbezirk Mitte gab es im Jahr 2006 den ersten Spatenstich, die eigentlichen Bauarbeiten begannen im Mai 2008. 2014 zogen die ersten Mitarbeiter in das Gebäude mit mehr als 5000 Räumen ein, das insgesamt 4000 Geheimdienstlern Platz bietet. Die Kosten des Neubaus beliefen sich auf gut eine Milliarde Euro.

Der endgültige Umzug ging zwischen November 2017 und Januar diesen Jahres über die Bühne. Er glich in seinem Umfang dem einer Kleinstadt: 58.000 Möbelstücke wurden transportiert, es gab 100.000 Umzugskartons.

Monumentaler Bunkerbau – wer hat ihn entworfen?

Eigentlich wollte der BND sich mit dem neuen Bau vom dunklen, staubigen Agenten-Klischee lösen und auch baulich mehr Transparenz ausstrahlen. Kritikern zufolge ist das nicht gelungen. Das neue Hauptquartier gleiche vielmehr den bestehenden Regierungsgebäuden, wie dem Detlef-Rohwedder-Haus, Prestigebau der Nationalsozialisten und heutiger Sitz des Bundesfinanzministeriums.

Entworfen hat die neue BND-Zentrale der Berliner Architekt Jan Kleihues. Schon zur Teileröffnung 2014 hatte Kleihues sein Gebäude gegen die Kritik verteidigt.

Es sei nicht leicht gewesen, den hohen Sicherheitsanforderungen des BND gerecht zu werden, ohne das Gebäude wie einen Bunker aussehen zu lassen, erklärte Kleihues damals im "Deutschlandfunk Kultur". Er selbst sei glücklich mit dem Ergebnis. "Wir haben das Erdgeschoss in eine Senke gesetzt, sodass Sie also diesen fensterlosen Sockel von der Straße aus überhaupt nicht sehen." Somit wirkt es, als sei das Gebäude von einem Burggraben umgeben, der es den Mitarbeitern ermöglicht, diskret den Gebäudeteil zu umfahren.

Anzeige Anzeige

Hohe Anforderungen an das Gebäude

Die Fassade besteht aus Glas und Aluminium. Das Material soll das Sonnenlicht reflektieren und die Transparenz und Offenheit der Behörde unterstreichen, sagte Kleihues im Interview mit "rbb". Von den 14.000 Fenstern seien einige verspiegelt und kugelsicher – als Vorsichtsmaßnahme.

Die genauen Grundrisse der neuen BND-Zentrale bleiben geheim. Auch die Bauarbeiter mussten strenge Sicherheitsvorgaben erfüllen. Bekannt ist, dass es drei Atrien gibt, zu denen alle 4000 Mitarbeiter Zutritt haben. Die einzelnen Abteilungen mit Einzelbüros sind voneinander abgetrennt.

Im Hauptgebäude sind auf 200.000 Quadratmetern Büros, abhörgeschützte Konferenzräume sowie das Führungs- und Informationszentrum und die Kantine untergebracht. Im November veröffentlichte der BND ein Drohnenflug-Video aus dem Neubau:

Steckt in den Palmen Spionagetechnik?

Verschwörungstheoretiker vermuten seit Längerem in den beiden 22 Meter hohen Kunst-Palmen vor dem Bau Abhörvorrichtungen. Diese Gerüchte schafften es sogar auf die Tagesordnung des Berliner Senats. Das Gremium erklärte im Januar jedoch die Sorgen für unberechtigt und verwies auf die Erklärung des Künstlers, Ulrich Brüschke. Der wird vom BND zitiert, er habe das Design absichtlich den "realen, als Palmen getarnten Funkmasten entlehnt". Solche Baum-Attrappen stehen etwa in Großbritannien, Korea und Portugal, meist damit der Sendemast sich besser in das Umgebungsbild einfügt.

Weiterlesen: China baute Hauptquartier für Afrikanische Union – angeblich samt Abhörwanzen



(mit AFP)