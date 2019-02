Osnabrück. Deutschland nimmt immer weniger Jesiden als Flüchtlinge auf. Im vergangenen Jahr hatten nur 60 Prozent der Asylbewerber dieser religiösen Minderheit mit ihren Anträgen Erfolg. Im Jahr zuvor waren es 85 Prozent gewesen. Die Linke spricht von einem Skandal.

Die Zahlen gehen aus einer Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Seit Jahren geht die Anerkennungsquote zurück: 2015 lag sie noch bei 97 Prozent und 2016 bei 95 Prozent. In absoluten Zahlen erhielten im vergangenen Jahr 5349 Jesiden eine positive Entscheidung auf ihren Antrag, die meisten davon stammten aus dem Irak.

Mehrere Gründe

Ein Grund dafür ist, dass Jesiden inzwischen häufiger aus vermeintlich sicheren Ländern wie Russland, Georgien und der Türkei nach Deutschland kommen und somit geringe Aussicht auf Erfolg haben. Viele bleiben auch in Flüchtlingslagern in Ländern wie der Türkei. Zudem geht die Bundesregierung davon aus, dass Jesiden in der als sicher eingestuften Region Kurdistan-Irak nicht verfolgt werden – deshalb werden Asylbewerber von dort nicht mehr in Deutschland anerkannt.

Zusammenhang mit Bamf-Affäre?

Die Linke vermutet zudem einen Zusammenhang mit der Asyl-Affäre in der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), der 2018 bekannt wurde. Dort soll die Ex-Leiterin zwischen 2013 und 2016 dafür gesorgt haben, dass mindestens 1200 vor allem jesidische Asylbewerber anerkannt wurden, obwohl die Bremer Stelle dafür gar nicht zuständig war und ohne den Sachverhalt konkret zu prüfen. Der Rückgang fällt zeitlich mit dem Bekanntwerden der Affäre zusammen. So gingen die Anerkennungsraten vor allem im ersten Halbjahr 2018 rapide zurück, von 82 Prozent Ende 2017 auf 47,7 Prozent im zweiten Quartal 2018.

Jelpke: "Ausgemachter Skandal"

Die innenpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion im Bundestag, Ulla Jelpke, erklärte gegenüber unserer Redaktion „Sollte hier wirklich ein Zusammenhang bestehen, dann ist das ein ausgemachter Skandal.“ Ihrer Ansicht nach belegen die Zahlen ihre Befürchtung, „dass Bamf-Entscheidungen aufgrund von politischer Stimmungsmache fallen.“ Sie sprach von einer „Hetzkampagne gegen Bamf-Mitarbeiter, die scheinbar zu positiv entscheiden“.

LInke kritisiert gängige Praxis

Jelpke kritisierte auch die gängige Praxis der Behörden, die Jesiden häufig nicht mehr als Flüchtlinge anerkennen. Die Linken-Politikerin sagte: „Auch heute sind Jesidinnen und Jesiden nicht sicher. Der IS beginnt mit immer neuen Offensiven und die Siedlungsgebiete der Jesiden im Nordirak werden immer wieder zum Ziel von türkischen Luftangriffen.“

Jesiden werden vom IS verfolgt

Die Glaubensgemeinschaft der Jesiden wird von der Terrormiliz IS im Irak und Syrien seit Jahren wegen ihrer Religion verfolgt. Der jesidische Glauben ist die Ursprungsreligion der Kurden und vor allem im Nordirak, aber auch in der Türkei und Syrien verbreitet. Hundertausende Jesiden sind seit 2014 geflüchtet, viele davon nach Deutschland, wo es inzwischen die größte Exil-Gemeinschaft der Jesiden gibt.

Anzeige Anzeige