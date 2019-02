Geheimdienste sind nötig – aber mit Grenzen

Osnabrück. Der Auslandsgeheimdienst BND hat eine neue Heimat in Berlin bekommen. Die Eröffnung der Zentrale ruft viel Skepsis hervor. Braucht Deutschland überhaupt noch Geheimdienste? Ihre Arbeit ist wichtig - aber sie braucht enge Grenzen.

Geheimdienste haben ein schlechtes Image – oftmals zu Unrecht. Es liegt an ihrer Aufgabe. So bezieht der Auslandsgeheimdienst BND viele Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen, muss manchmal aber auch mit verdeckten Netzwerken und Spionagetechniken arbeiten. Häufig ist das eine Gratwanderung zwischen der Freiheitsliebe unserer Gesellschaft und der Notwendigkeit, an Informationen zu kommen.

Anschläge werden verhindert

Machen die Mitarbeiter ihre Sache gut, verhindern sie damit Anschläge, was in den vergangenen Jahren in Deutschland – auch dank Hilfe der Amerikaner – immer wieder gelungen ist. Der BND bekommt entführte Deutsche frei und ist bei Krisen und Kriegen oft der Letzte, der noch Kontakt hat, wenn diplomatische Beziehungen abgebrochen sind. Die Sicherheit geht in diesem Punkt vor Freiheit, weil Regierungen ein Mittel benötigen, um Terrorismus, Drogen und Gewalt abwehren zu können.

Kontrolle nötig

Dennoch ist Skepsis gegenüber den BND-Agenten angebracht und deren Kontrolle dringend nötig. Die Affären der Vergangenheit lasten auf dem Dienst, der massenhaft Daten an den US-Geheimdienst NSA weitergegeben und Ermittlungen gegen die rechte Terrorzelle NSU ausgebremst hat. Es wäre viel gewonnen, wenn der Umzug des BND von Pullach, dem Symbol für Abschottung, nach Berlin für mehr Transparenz und Nähe zur Politik sorgen würde.



