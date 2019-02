Und wieder Unruhe bei den Genossen

Berlin. Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel sorgt weiter für Unruhe in seiner Partei: Er riet den Sozialdemokraten, ein Ende der großen Koalition ins Auge zu fassen. Ein Aktivist der Plagiate-Prüf-Plattform Vroniplag hat unterdessen einem Bericht des "Spiegel" zufolge die Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) beanstandet. Ein Kommentar.

Fast verzweifelt wirken die Versuche der Groko-Parteien, sich angesichts der vielen Wahlen in diesem Jahr voneinander zu unterscheiden. Mit Vorsatz bricht der SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil einen Rentenstreit vom Zaun – damit klar ist, wer die Kümmerer sind: die Genossen natürlich. Schaut man aber auf den Personalstreit, der sich derzeit erneut Bahn bricht bei den Sozialdemokraten, dann gleichen sich die Bilder bei SPD und Union frappierend.



Ist Sigmar Gabriel der Friedrich Merz der SPD? Ja, möchte man jenen zurufen, die diese Frage stellen. Und ja, auch dies trifft zu: Alt-Kanzler Gerhard Schröder spielt gerade die Rolle, die Wolfgang Schäuble jüngst in der CDU einnahm. Wie Schäuble sich im CDU-Führungsstreit für Merz in die Bresche warf, bringt Schröder jetzt seinen Niedersachsen-Buddy Gabriel gegen SPD-Chefin Andrea Nahles in Stellung. Gabriel sei „vielleicht der begabteste Politiker, den wir in der SPD haben“, weiß der Alt-Kanzler. Der 59-Jährige sei „nur in der Partei ein paar Leuten zu fest auf die Füße getreten“. Tja, hier schließt sich der Kreis. War das bei Merz nicht auch so?

Schwerer aber als das Geplänkel, das Gabriel mit GroKo-Ausstiegsszenarien noch befeuert, belasten die SPD die Vorwürfe der Abkupferei gegen Familienministerin Franziska Giffey. Sie gilt als Aktivposten. Verlöre sie ihren Doktortitel, träfe es die Genossen hart.