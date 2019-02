Jan Philipp Albrecht (Bündnis 90/Die Grünen), schleswig-holsteinischer Agrarminister. Foto: Carsten Rehder/dpa

Osnabrück. In den Bundesländern regt sich Unmut über die anstehenden Nachbesserungen an der Düngeverordnung. Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) warf Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) vor, sie verspiele das Vertrauen der Bauern in die Politik. Auch aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern kommt Kritik.