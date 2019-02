Christian Lindner, FDP Parteivorsitzender, warnt vor einer "Wirtschaftskrise, die sich gewaschen hat". Foto: xFlorianxGaertner/photothek.netx

Berlin. FDP-Chef Christian Lindner, der die Jagd zum Hobby machte, weiß die Erfahrungen in der Natur zu schätzen. „Die Gelassenheit des Jägers – auch bei vergeblich investierter Zeit – die kann ich gut in die Politik übertragen“, sagt der 40-Jährige im Interview. Und was macht er, wenn ihm ein Wolf vor die Flinte kommt? Auch das erklärt er in diesem Gespräch.