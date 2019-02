Berlin. In Europa gibt es laut WHO so viele Masernfälle wie seit zehn Jahren nicht mehr. In Deutschland ist die Entwicklung zwar gegenläufig, Karl Lauterbach fordert aber dennoch eine Impfpflicht und zeigt sich dahingehend auch recht optimistisch.

Mit Masern haben sich im vergangenen Jahr in der Europa-Region der Weltgesundheitsorganisation (WHO) so viele Menschen angesteckt wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Zahl der Fälle stieg innerhalb eines Jahres auf das Dreifache, berichtete das WHO-Büro Europa in Kopenhagen. Verglichen mit 2016 hätten sich sogar 15-mal so viele Menschen angesteckt. Damals war ein Niedrigrekord bei den Ansteckungen verzeichnet worden.

In Deutschland war der Trend den Angaben zufolge gegenläufig: Nach gut 900 Masern-Fällen 2017 wurden im vergangenen Jahr nur gut 500 Fälle gemeldet. Wenigstens eine gute Nachricht, findet auch Karl Lauterbach, SPD-Politiker und Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestags: „Die Zahlen zeigen, dass die Zunahme von Masern-Fällen gestoppt wurde. Das ist positiv. Nichtsdestotrotz sind die Zahlen immer noch viel zu hoch. Auch weil die Auswirkungen von Menschen, die sich nicht haben impfen lassen, erst in den nächsten Jahren spürbar werden, wenn die Erkrankung ausbricht. Erst dann wird sich das volle Ausmaß dieser Katastrophe zeigen."

In Ländern wie Israel griff man unlängst zu drastischeren Methoden, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern und stellte es unter Strafe, wenn Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen. So weit würde Lauterbach hierzulande nicht gehen wollen: "Ich schließe mich der Auffassung der WHO an und bleibe bei meiner Forderung nach einer Impfpflicht in Deutschland. Über Sanktionen, die bei einer Nicht-Beachtung dieser Pflicht wie sie beispielsweise in Israel greifen, können wir immer noch sprechen, wenn die Impfpflicht tatsächlich eingeführt wurde."

"Ich bin optimistisch"

Denn nach der Auffassung des Gesundheitsexperten seien die Deutschen eher geneigt, einem Aufruf zu folgen, wenn dieser verpflichtend ist. Allerdings sei der Weg zur Impfpflicht kein kurzer, wie Lauterbach erklärt: "Dabei ist vor allem die Zusammenarbeit mit Gesundheitsminister Jens Spahn entscheidend, der sich in der Vergangenheit aber auch empfänglich für die Idee einer Impfpflicht zeigte."

Deshalb war Karl Lauterbach auch nicht verlegen, im Gespräch mit unserer Redaktion eine positive Tendenz auszusprechen, was die Einführung einer Impfpflicht angeht: "Ich bin optimistisch, dass wir bei diesem Thema gemeinsam etwas hinbekommen werden.“

