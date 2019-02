Große Mehrheit für Grundrente - SPD legt in Sonntagsfrage zu MEC öffnen

Die Einführung einer Grundrente für Geringverdiener wird von vielen Deutschen befürwortet. Foto: Stephanie Pilick

Berlin/Mainz. Die Bundesbürger finden Gefallen an der Idee einer Grundrente für Geringverdiener nach langem Arbeitsleben. Die Zustimmungswerte in Umfragen sind hoch. Auch die SPD steigt in der Wählergunst.