Zur Eröffnung der neuen Zentrale des Bundesnachrichtendienstes (BND) in Berlin fordern Grüne und Linke eine strengere Kontrolle des Geheimdienstes. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Osnabrück. Der Bundesnachrichtendienst nimmt seine neue Zentrale in Berlin in Betrieb. Sie muss für eine neue Ära stehen, fordert die Opposition. Grüne und Linke verlangen eine strengere Kontrolle des Geheimdienstes, der durch die NSA-Affäre in die Kritik geraten war.