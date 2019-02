Roms Rüpelei gegenüber Frankreich sprengt die Etikette unter Freunden

Osnabrück. Italiens Populisten polemisieren seit Wochen gegen Frankreich. Drei Monate vor der Europawahl sollen sich die heimischen Wähler offenbar hinter rechter wie linker Rüpel-Rhetorik versammeln. Einfach nur frech.

Italiens Führungspersonal gibt sich gern laut und großspurig; erinnert sei nur an Ex-Premier Silvio Berlusconi. Denn laut und großspurig, so die Annahme, gewinnt Wahlen. Die Aggressivität, mit der die Hauptakteure der rechten Lega und der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung nun Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron attackieren, sucht jedoch ihresgleichen.

Grundsätzlich bleibt es einer jeden Partei überlassen, zu wem sie im Ausland Kontakte unterhält. Dass sich aber Minister für die Abwahl des Präsidenten beim zweit wichtigsten Handelspartner aussprechen und die Nähe ausgerechnet jener suchen, die ihn stürzen wollen, ist frech – zumal unter EU-Partnern. Die Absicht dahinter ist klar: Drei Monate vor der Europawahl sollen sich die heimischen Wähler hinter rechter wie linker Rüpel-Rhetorik versammeln.

Freilich ist Paris nicht ganz unschuldig an dem Disput. Schon 2017 hatte man dort römische Hilferufe angesichts der Flüchtlingswelle an Italiens Küste geflissentlich überhört. Und auch eigenmächtige Bemühungen des Élysée um politische Stabilität in Libyen, ohne Rom einzubeziehen, sorgten dort seinerzeit zu Recht für Kopfschütteln.

Nun ist es aber an der Zeit, dass Paris und Rom zum zivilisierten Miteinander zurückfinden. Denn wie soll eine „Neugründung Europas“ gelingen, wenn sich die Partner an die Gurgel gehen.