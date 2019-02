Liebe SPD, bitte keine Zwangsbeglückung!

Osnabrück. Es gilt als modern, von zu Hause aus zu arbeiten. Die SPD liegt also voll im Trend, wenn sie nun ein Recht auf Heimarbeit fordert. Doch das ist ein durchschaubarer Versuch, ein populäres Thema für eigene Zwecke zu instrumentalisieren. Das Thema gehört woanders hin.

Niemand wird bestreiten, dass das Arbeiten von zu Hause eine gute Sache ist. Homeoffice gibt dem Mitarbeiter mehr Freiheit, macht ihn dadurch produktiver und sorgt für die vielfach eingeforderte bessere Balance zwischen Leben und Arbeiten. Immer mehr Beschäftigte, vor allem junge Leute, fordern solche Modelle inzwischen ein. Schade, dass sich Deutschlands Unternehmen im europäischen Vergleich immer noch schwer tun damit.

SPD fischt nach Sympathien

Kein Wunder, dass sich die SPD nun des populären Themas annimmt. Doch der Versuch, mit sozialen Wohltaten nach Sympathien zu fischen, ist allzu durchschaubar. Einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice zu schaffen, geht an der Sache vorbei. Schon aus rein logischen Gründen. In vielen klassischen Berufen stößt die Heimarbeit an ihre Grenzen: Frisöre, Reinigungskräfte oder Maurer müssen beim Kunden präsent sein. Und warum sollten Arbeitnehmer, die das vielleicht gar nicht wollen, mit Heimarbeit beglückt werden? Denn dauerhaftes Sitzen zu Hause kann auch dazu führen, dass Menschen den Bezug zum Arbeitgeber und zu den Kollegen verlieren und dass ihnen der kreative Austausch fehlt. Manche fühlen sich zu Hause gestresster oder gestörter als im Büro, je nach Lebensumständen.

Nötig ist ein Mix an Möglichkeiten

Der Mix der Möglichkeiten macht es. Den muss aber keine SPD als Wohltäter- und Zwangsbeglückungspartei schaffen. Das können auch Gewerkschaften und Arbeitgeber aushandeln – da gehört das Thema hin.