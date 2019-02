Berlin. Zu einem „Werkstattgespräch“ über die Flüchtlingspolitik lädt die neue CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer an diesem Sonntag und Montag ein. Das hört sich nach Feilen, Sägen und Reparieren an. Es ist aber eher als „Therapiesitzung“ gemeint.

Was genau ist das Ziel von Kramp-Karrenbauer?



Kramp-Karrenbauer löst ein Versprechen vom letzten Herbst ein, wonach die Lage im Krisenherbst 2015 noch einmal „aufgearbeitet“ werden soll. Die Bedenken gegen die damalige Migrationspolitik offener Grenzen von Kanzlerin Angela Merkel waren auch auf den Regionalkonferenzen hochgekommen, die den CDU-Vorstandswahlen vorgeschaltet waren.

Worum geht es genau?

Kramp-Karrenbauer will, dass die CDU-Mitglieder ihren Groll und ihre Ängste herauslassen. Wohin es führe, wenn man grundsätzliche Konflikte nicht miteinander ausspreche, könne man an der SPD sehen, die seit mehr als einem Jahrzehnt über Hartz IV streite, sagt die neue Chefin. Zentraler Punkt des „Werkstattgesprächs“ ist die Weisung von Merkel, Anfang September 2015 zu Fuß aus Ungarn kommende Flüchtlinge aufzunehmen. Die Frage steht im Raum, warum über Monate die Grenzen offen blieben und damit „falsche Signale“ gesetzt wurden.

Wer sind die Experten im „Werkstattgespräch“?

Am Sonntagabend um 19 Uhr werden die CDU-Vorsitzende und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann gemeinsam die Veranstaltung eröffnen. Das ist ein Signal neuer Harmonie: Denn besonders groß war der Zorn über Merkel in der CSU. Es folgt eine Bestandsaufnahme zum Thema „Deutsche und europäische Asyl- und Migrationspolitik“. Eine Runde mit Rechtsexperten schließt sich an: Von der Universität Bonn kommt Christian Hillgruber, Professor für Öffentliches Recht, von der Universität Konstanz nimmt Daniel Thym teil, Professor für Öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht. Die beiden vertreten im Streit um die Zulässigkeit von Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze unterschiedliche Positionen. Außerdem werden dabei sein der Politikwissenschaftler Egbert Jahn und der Vorsitzende der Europäischen Stabilitätsinitiative, Gerald Knaus. Von Letzterem stammt die Vorlage für das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen.

Wer diskutiert?

Am Montag wird es vier parallel tagende Gruppen geben. Unter der Leitung der Europaabgeordneten Daniel Caspary und Sven Schulze soll über den Schutz der europäischen Außengrenzen und das europäische Asylsystem gesprochen werden. Die zweite Gruppe befasst sich unter Vorsitz des hessischen Innenministers Peter Beuth und des baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten Armin Schuster mit der „Ordnung und Steuerung der Migration in und nach Deutschland“.

Zu viele Gäste aus dem Süden?

Die dritte Gruppe hat die innere Sicherheit und die Abschiebepraxis zum Thema, sie wird von den Landesinnenministern Joachim Herrmann und Thomas Strobl (Baden-Württemberg) geleitet. Die vierte Gruppe befasst sich mit der „Integration vor Ort“. Sie soll von dem Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen und der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, geführt werden. Auch sie ist aus Baden-Württemberg. Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mathias Middelberg aus Osnabrück, ist nicht eingeladen.

Was macht Generalsekretär Ziemiak?

Am Montagnachmittag werden die Ergebnisse der vier Gruppen dann präsentiert, und zwar von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Wie weit sich die Partei in der Flüchtlingspolitik von ihrer Bundeskanzlerin entfernt, dürfte dann erkennbar werden. Wenn Kramp-Karrenbauer die Veranstaltung mit einer Bilanz t beendet, wird es schwierig für sie: Einerseits muss sie sich von Merkel distanzieren und eigenes Profil zeigen, andererseits will sie nicht illoyal sein. Manche Christdemokraten sprechen deshalb von einer „Alibi“-Veranstaltung.

Und wo ist die Kanzlerin?

Sie nimmt an der Veranstaltung nicht teil.