Pkw-Maut: Lehrstück für mehr Demut und Nüchternheit

Osnabrück. Was waren sie sich alle sicher. Rechtswidrig! Diskriminierend! Naiv! Und nun? Kleinlaut müssen die Gegner der CSU in Politik und Medien einräumen, dass der Europäische Gerichtshof sich anschickt, zu einem ganz anderen Urteil zu gelangen.

Es ist die zweite Schlappe, die die Bayern der politischen Elite in Berlin bei der Maut bereiten. Niemals würde die EU zustimmen, hieß es zunächst – der damalige Minister Alexander Dobrindt schaffte mit einem nächtlichen Coup die Wende. Keineswegs sei die Ausländermaut rechtlich haltbar, hieß es dann – der Generalanwalt, mitnichten ein europarechtlicher Laie, sieht es nun anders.



Keine Diskriminierung

Wie sinnvoll die Maut am Ende ist, steht auf einem anderen Blatt. In jedem Fall sollte ihr Zustandekommen ein Lehrstück sein für Demut und mehr Nüchternheit. Dem neutralen Betrachter mochte von Beginn an kaum einleuchten, worin eine Diskriminierung liegen soll, wenn Ausländer in Deutschland ebenfalls zahlen, während sie selbst ja ihre Steuern entrichten. Wie sich eine Klage gegen eine Maut ausgerechnet aus einem Land erklärt, das selbst eine Maut erhebt, erschloss sich ebenfalls höchstens auf den zweiten Blick.

Späte Gerechtigkeit

Wie inländische Fahrer anteilig oder über eine Maut hinaus oder stattdessen herangezogen werden, empfindet der EU-Jurist nun als ebenso egal wie Dobrindt und der juristische Laie. Dem Vorhaben wird damit ein Stück späte Gerechtigkeit zuteil, ebenso der so oft gescholtenen CSU.

Ob die Ablehnung eines nächsten ungeliebten Projekts nun weniger vollmundig und ideologisch verbrämt geschieht? Man wünscht es, aber mag es kaum hoffen.