Allein höhere Verteidigungsausgabe dürften Nato-Partner nicht zufrieden stellen

Osnabrück. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Deutschland zur Steigerung der Verteidigungsausgaben ermahnt. Doch nur mit mehr Geld wird die Bundesregierung die Partner im Verteidigungsbündnis nicht zufrieden stellen. Wer die Strukturprobleme nicht in den Griff bekommt, wird kaum mehr ernten als ein müdes Lächeln.

Wer nicht müde wird, Bündnissolidarität zu geloben, muss sich an Abmachungen halten. Insofern ist die von der Bundesregierung gegenüber der Nato in Aussicht gestellte weitere Aufstockung des Wehretats auch über 2024 hinaus konsequent. Auch die sicherheitspolitische Lage in der Welt legt das nahe. Das Versprechen hat aber zwei Schönheitsfehler. Erstens ist die Finanzierung angesichts schrumpfender Steuereinnahmen offen. Zweitens garantiert ein Mehr an Geld noch keine sinnvolle Verwendung.

Bereits heute ist das Budget für die Bundeswehr der zweitgrößte Posten im deutschen Haushalt; im laufenden Etat sind rund 43 Milliarden Euro für den Verteidigungssektor veranschlagt. Gleichwohl lassen Ausstattung und Zustand der Truppe auch nach Jahren steigender Wehrausgaben zu wünschen übrig. Weder ist es Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gelungen eine effiziente Beschaffung durchzusetzen noch ist die Verwaltung so effizient wie sie sein sollte. Und auch die Personalausstattung der Truppe lässt zu wünschen übrig. Das belegt auch der jüngste Jahresbericht des Wehrbeauftragten.

Wer aber die Strukturprobleme nicht in den Griff bekommt, wird bei den Nato-Partnern wohl kaum mehr ernten als ein müdes Lächeln – aller Versprechungen zum Trotz.