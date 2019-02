Berlin. Die AfD will dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) vom Landgericht Köln verbieten lassen, sie öffentlich einen "Prüffall" zu nennen. Im Januar hatte BfV-Chef Thomas Haldenwang erklärt, die Partei stärker unter die Lupe zu nehmen.

Die AfD verklagt das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Das berichtete zunächst die "Süddeutsche Zeitung". Ein Sprecher der Partei bestätigte dies mittlerweile gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Das Amt solle demnach künftig nicht mehr öffentlich über die Einstufung der Partei als "Prüffall" berichten. In einer Klageschrift, die der Zeitung sowie WDR und NDR vorliege, werde eine entsprechende einstweilige Anordnung gefordert.

Am 15. Januar hatte das BfV erklärt, die Partei stärker unter die Lupe zu nehmen. Als "Prüffall" wird dabei das Vorstadium einer möglichen Beobachtung mit mit V-Leuten und Telefonüberwachung bezeichnet. Besonders intensiv wolle sich das Amt mit dem rechtsnationalen "Flügel" und der Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA), die zum Verdachtsfall erklärt wurden, befassen. Das erläuterte der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, damals in einer Pressekonferenz.



AfD fordert Ordnungsgeld von bis zu 10.000 Euro

"Auch wenn wir grundsätzlich nur mit äußerster Zurückhaltung öffentlich über Prüffälle berichten, erfolgt daher hier die Klarstellung, dass die vorliegenden Anhaltspunkte mit Blick auf die Partei als Ganzes noch nicht hinreichend verdichtet sind, um die Schwelle zum Beobachtungsobjekt zu überschreiten", so Haldenwang. Die Partei kündigte unmittelbar danach rechtliche Schritte an.

Weil noch keine offizielle Entscheidung getroffen worden sei, fehle es dem Verfassungsschutz laut AfD an einer juristischen Grundlage für diese "öffentlich-diskreditierende Mitteilung, wie es jetzt heißt. Für jede Wiederholung dieser Formulierung solle das Bundesamt nach dem Willen der Partei ein Ordnungsgeld von bis zu 10.000 Euro zahlen.

Die Gesamtpartei wende sich vor allem gegen eine angeblich stigmatisierende Wirkung der Bekanntmachung des "Prüffalles". Diese Mitteilung erschwere "die Ausübung der parteilichen Tätigkeit" in "erheblichem Maße", heißt es. Die Partei werde dabei behindert, am politischen Geschehen teilzunehmen. Nachteile entstünden besonders im Werben um Stimmen, Mitglieder und Spenden: "Durch die öffentliche Einordnung bzw. Bezeichnung als Prüffall durch den Staat hat dieser den öffentlichen Diskurs in ungerechtfertigter Weise mitgestaltet und die Antragstellerin politisch in einer demokratiefeindlichen Ecke positioniert, die ihren Grundsätzen widerspricht." Durch derartige Äußerungen würden Parteien durch den Staat in der Wählergunst herabgesetzt.

Dem Bundesamt sei es im Vorfeld bewusst gewesen, mit der öffentlichen Erklärung ein juristisches Risiko einzugehen. Begründet wurde das Vorgehen damit, dass der öffentliche Hinweis auf die mangelnde Verdichtung von Anhaltspunkten "eher zu einer Entlastung der Partei" führe. Außerdem werde über "Tätigkeiten inhaltlich nicht öffentlich berichtet".