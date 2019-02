Mal einen Gang herunterschalten

Osnabrück. In vielen Städten drohen neue Fahrverbote für Diesel. Ist das die einzige Lehre, die die Politik aus der Grenzwert-Debatte zieht? Die ganze Diskussion um Feinstaub und Stickoxid ist abgedriftet. Dabei gibt es nicht nur einen Schuldigen. Die Politiker sollten ihren Blick weiten.

In der Dieseldebatte ist es wie mit dem Kaninchen und der Schlange. Die Politik starrt wie gebannt auf die angeblich teuflische Gefahr Nummer eins, den Diesel. Es hat sich eine geradezu hysterisch anmutende Debatte über Grenzwerte und Fahrverbote entwickelt, die in vielen anderen EU-Ländern überhaupt nicht geführt wird.

Dabei gerät eines in Vergessenheit: Saubere Luft hängt nicht nur von einem Faktor ab - sondern von vielen. In der Liste der Luftverpester durch Feinstaub rangieren neben dem Straßenverkehr auch Kraftwerke, Müllverbrennungsanlagen und die Landwirtschaft. Warum wird das nur am Rande notiert?

Viele Verursacher

Und um die Debatte noch verworrener zu machen: Auch beim Verkehr gibt es viele Verursacher. Die höchsten Feinstaubwerte werden regelmäßig in U-Bahnhöfen gemessen - wegen des Abriebs von Bremsen, Rädern und Schienen. Die achso-umweltfreundlichen E-Autos erzeugen auf die gleiche Weise Feinstaub und fahren mit Strom - etwa dem aus konventionellen Kohlekraftwerken? Rechnet man Schadstoffe und Verbrauch ein, ist ein kleiner Diesel mit den neuen Euro-Normen das beste Auto für Umwelt und Klima - und dem Benziner überlegen.

Statt ewig auf Grenzwerte zu starren, sollte die Politik mal einen Gang runterschalten. Und sich ernsthaft darum kümmern, saubere Luft in Städten zu schaffen. Dazu gehören Radwege, Busse und Bahnen, aber genauso moderne Diesel, autonom fahrende Elektroautos und vor allem kluge Verkehrskonzepte.