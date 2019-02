Berlin. Es ist wie immer bei der SPD: Präsidium und Vorstand wollen eigentlich auf einer Klausur an diesem Sonntag und Montag die für die Partei sehr wichtige Europawahl im Mai vorbereiten. Doch was stört? Personaldebatten.

Fällt die SPD in die alte Unart zurück, das Führungspersonal zu demontieren?



Allerdings. SPD-Chefin Andrea Nahles muss Zweifel von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) an ihrer Eignung für eine Kanzlerkandidatur zurückweisen. „Wenn ich mir eine Kanzlerkandidatur nicht zutrauen würde, hätte ich mich niemals um das Amt der SPD-Vorsitzenden beworben“, sagt sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Aber die Entscheidung darüber steht jetzt nicht an.“

Stimmt das wirklich?

Intern wird in der SPD davon ausgegangen, dass es längst Absprachen mit Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz gibt, dass er die Kandidatur übernehmen könnte. Er hatte im Januar der „Bild“ seine Bereitschaft zu erkennen gegeben.

Was bedeutet das für Nahles?

Nahles, Chefin der Bundestagsfraktion und der Partei, steht unter großem Druck. Die SPD dümpelt bei 15 Prozent in Umfragen. Was Nahles zusätzlich belastet: Auch der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel fiel zuletzt durch Seitenhiebe gegen sie auf. Auf die Frage, ob sie lieber Schröder oder Gabriel auf eine einsame Insel schicken würde, sagte Nahles tapfer: „Keinen von beiden. Das wäre garstig.“

Welche Sachfragen will Nahles 2019 – einem Jahr mit 14 Wahlen – in den Mittelpunkt rücken?

Hartz IV abschaffen, ein neues Bürgergeld einführen, Sanktionen streichen und das Arbeitslosengeld verlängern: So sieht ihr Konzept für den „Sozialstaat 2025“ aus.

Was soll Merkmal dieses Sozialstaats sein?

„Wir wollen, dass der Sozialstaat wieder als Partner der Menschen auftritt – nicht als Kontrolleur oder Bevormunder“, sagte Nahles im RND-Interview. Ziel sei die moderne Begleitung von Menschen. Betroffene sollen sich künftig nur noch an eine Stelle wenden müssen, wenn sie staatliche Leistungen benötigen. Eine neue Superbehörde will die SPD-Chefin aber nicht.

Was sagen andere Wortführer der SPD?

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius, der zusammen mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Juso-Chef Kevin Kühnert im Auftrag der Partei an Vorschlägen zur „Zukunft des Sozialstaats“ arbeitet, hält sich unter Hinweis auf die bevorstehende Klausur sehr zurück. Immerhin dies lässt er im Interview mit der „Welt“ wissen: „Das System des Förderns und Forderns muss natürlich bleiben. Wer Hartz IV abschaffen will, muss auch sagen, wodurch es denn ersetzt werden soll.“

Und wird es Personalfragen geben?

„Davon gehe ich nicht aus“, meint Pistorius. Fakt ist: Bundesjustizministerin Katarina Barley ist SPD-Spitzenkandidatin bei der Europawahl im Mai. Für sie muss in Berlin die Nachfolge geregelt werden. Am besten geeignet wären Juristen – Pistorius zum Beispiel. Dann aber müsste sich die SPD aus ihren Proporzzwängen lösen. Folgt sie wieder ihren strengen und oft hinderlichen Vorgaben, muss Barley eine Frau nachfolgen und die darf nicht aus Niedersachsen sein. Aus diesem Bundesland kommt schon Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Eva Högl, eine gebürtige Osnabrückerin, ist Juristin und erkennbar eine Frau, aber sie hat den Fehler, in Berlin ihren Wahlkreis zu haben. Aus Berlin stammt schon Familienministerin Franziska Giffey. Die SPD macht es sich schwer.