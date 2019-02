Germania-Passagiere dürfen nicht auf den Kosten sitzen bleiben

Germania erweckt den Eindruck, den Kunden an der Nase herumgeführt zu haben. Foto: Martin Schutt/dpa

Osnabrück. Anfang Januar ist von akuter Finanznot die Rede. Zwei Wochen später sagt die Airline, die am Flughafen Münster/Osnabrück einen besonders hohen Anteil am Gesamtverkehr hat, sie habe einen Investor gefunden und Geld erhalten. In der Nacht zu Dienstag dann der Antrag auf Feststellung der Zahlungsunfähigkeit. Germania erweckt den Eindruck, den Kunden an der Nase herumgeführt zu haben. Ein Kommentar.