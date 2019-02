Berlin. Entzugserscheinungen nach dem Twitter-Ausstieg? Nein, sagt Grünen-Chef Robert Habeck. Es tue ihm gut, nicht ständig auf das Smartphone zu starren. Er habe jetzt mehr Zeit zum Nachdenken. Was dabei herauskommt, schildert er in diesem Interview.

Herr Habeck, spüren Sie Entzug nach Ihrem Ausstieg bei Twitter und Facebook?



Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich erlebe eine größere Ruhe und Konzentration. Es macht einen nur wuschig im Kopf, wenn man ständig liest, was über einen gedacht wird. Letztlich geht es doch um die Sache. Also, ich bin fein damit.

Was machen Sie mit der geschenkten Zeit?

Ich lese mehr, ich kann nachdenken und mich besser vorbereiten auf Termine. Es tut auch gut, die Menschen in meinem Umfeld anzuschauen und nicht nur auf das Smartphone zu starren.

Sie hatten fast 50 000 Follower auf Facebook, Ihnen folgten fast ebenso viele auf Twitter. Werden Sie dieses wichtige Wahlkampfinstrument absehbar wieder nutzen?

Die Entscheidung ist gefällt – es gibt keinen Grund zur Umkehr. Natürlich haben Plattformen wie Twitter und Facebook zum Beispiel als Kampagneninstrumente ihren Sinn. Vor allem ermöglichen sie eine schnelle Kommunikation; viele Leute nutzen das ja klug und mit Witz. Aber ich habe für mich entschieden, dass ich lieber anders kommunizieren möchte. Es steht schließlich nicht in der Verfassung, dass alle Parteivorsitzenden twittern müssen.

Die Grünen gelten als West-Partei, deshalb touren Sie jetzt verstärkt durch den Osten. Befürchten Sie einen Dämpfer bei den drei Landtagswahlen dort – oder geht da noch was?

Die Wahlen werden für alle demokratischen Parteien eine Herausforderung. Aber wir nehmen das voll als Aufgabe an, und ich bin optimistisch, dass da was möglich ist. Voraussetzung ist, dass man ehrlich ist miteinander. Richtig ist, dass in den 80er- und 90er-Jahren viele westdeutsche Grüne – zu denen ich mich zähle – sich nicht intensiv mit den Lebensläufen und Brüchen in Ostdeutschland beschäftigt haben. Die Bündnisgrünen im Osten haben für eine Politik des liberalen Rechtsstaats, der Ökologie, des Zusammenhalts die Fahne hochgehalten unter zum Teil sehr schwierigen Bedingungen; die Reifen ihrer Autos wurden zerstochen, und vor ihren Versammlungsorten warteten Gegner mit Baseballschlägern. Für uns folgt daraus die Verpflichtung, viel Zeit in die Wahlkämpfe dort zu investieren. Wie in Bayern und Hessen wollen und werden wir uns einbringen.

Die Angst der SPD vor den Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen scheint groß zu sein. Ist das die Motivation für den Vorstoß des Bundesarbeitsministers für eine Grundrente?

Wir plädieren ja schon lange dafür, mit einer Garantierente vor Altersarmut zu schützen und die Lebensleistungen der Einzelnen anzuerkennen. Das ist gerade im Osten dringend notwendig. Viele Menschen dort arbeiten über lange Zeiträume im Niedriglohnbereich und müssen als Rentner ein Leben in Würdelosigkeit fürchten. Darauf muss die Politik reagieren. Also ist der Vorstoß in der Sache richtig. Aber die SPD muss beweisen, dass es ihr ernst ist – über den Wahlkampf im Osten hinaus. Es wäre fatal, wenn nach dem Scholz-Vorstoß für stabile Renten bis 2040 nun auch Heils Plädoyer für die Grundrente ins Leere liefe. Das würde nur Enttäuschungen produzieren. Ich hoffe auf eine vernünftige und ernsthafte Debatte.

Droht neuer Koalitionsstreit, weil der Arbeitsminister die mit der Union vereinbarte Bedürftigkeitsprüfung außer Acht ließ?

Zumindest weckt das Vorgehen bei mir Zweifel, ob aus dem Vorstoß etwas folgen soll. Der Arbeitsminister hat sich ja anscheinend nicht mal mit seinem Parteifreund und Finanzminister Olaf Scholz abgesprochen. Das wäre doch die Mindestvoraussetzung, um innerhalb der Koalition kraftvoll etwas voranzubringen. Ich befürchte, die Sorge vor Verlusten in Umfragen und in Wahlen treibt dieses Bündnis immer weiter auseinander. Union und SPD wollen jetzt vor allem eins: Sich gegeneinander abgrenzen, um sich zu profilieren. Eine Einigung über die Grundrente erscheint da eher schwierig.

Gehört zu dieser Profilierung aufseiten der CDU die Vorstellung einer Industrie-Strategie, die unter anderem bezahlbare Energie vorsieht? Was halten Sie davon?

Stichwort Energie: Seit 15 Jahren sind die Grünen nicht mehr in Regierungsverantwortung. Alle umwelt- und energiepolitischen Entscheidungen liegen in der Verantwortung von unionsgeführten Regierungen. Seither sind die Entscheidungen verzögert – siehe Kohleausstieg – oder gar nicht getroffen worden, siehe Verkehr. Wenn also Wirtschaftsminister Peter Altmaier über Probleme im Energiebereich klagt, dann kann er nur sich selbst meinen. Der ökologische Wandel der Wirtschaft ist nicht nur fürs Klima unabdingbar. Er ist auch für den Wirtschaftsstandort die einzige Chance, im internationalen Wettbewerb treibende Kraft zu bleiben.

Hat Minister Altmaier den Leitungsausbau vernachlässigt?

Beim Leitungsausbau versucht Peter Altmaier zu reparieren, was sein SPD-Vorvorgänger Sigmar Gabriel vermasselt hat. Ich kann aber einfach nicht verstehen, dass diese Koalition die Dringlichkeit der ökologischen Transformation nicht erkennt. Sei es die Klimapolitik oder der Kohleausstieg – immer versuchen Union und Teile der SPD ein Bild zu zeichnen, wonach Ökologie totaler Wahnsinn ist. Da passt ins Bild, dass auch die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer vor Kurzem warnte, dass Klimaschutz nicht zur Deindustrialisierung führen dürfe. Was soll das? Offenbar hat auch die CDU-Chefin nicht erkannt, welch dramatische Veränderung nötig ist: Eine Deindustrialisierung droht allenfalls ohne Klimaschutz. Warum traut die Wirtschaftspartei Union der Wirtschaft eigentlich nichts zu? Es gibt in der Industrie, in den Unternehmen so viele Konzepte, wie klimafreundlich produziert und gewirtschaftet werden kann. Aber die Politik muss sagen, wohin die Reise geht.

Die SPD scheint unterdessen in alte Fehler zurückzufallen und demontiert die Parteivorsitzende. Was halten Sie von Altkanzler Gerhard Schröder, der Andrea Nahles Amateurfehler vorhält?

Herr Schröder reduziert Politik auf Stilfragen, indem er von bestimmter Kleidung abrät und breitbeinig erklärt, wie Politik wirklich geht. Diese Männer-Macker-Attitüde ist völlig aus der Zeit gefallen. Nicht schön, bei so etwas zusehen zu müssen.

Themenwechsel: Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner stellt heute ein Tierwohl-Label vor. Was versprechen Sie sich davon?

Nichts, das Label ist Show. Es soll ja nicht verbindlich für alle Produkte eingeführt werden, sondern nur freiwillig und nur für Schweinefleisch. In der ersten Stufe sind kaum höhere Standards für die Haltung vorgesehen. Das hilft keinem Schwein, Hühnern und Rindern schon gar nicht, und den Verbrauchern auch nur bedingt. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner weicht hier zurück vor der Agrarlobby, stellt sich aber faktisch gegen die Bauern. Denn weil die Politik nicht entschlossen handelt, führen die großen Discounter eigene Haltungskennzeichnungen ein. Dann diktieren einzelne Supermarkt-Ketten den Bauern die Produktionsbedingungen. Die Landwirte werden geschwächt und geraten in immer größere Abhängigkeit. Genau diese Spirale müssen wir doch aber durchbrechen.

Zum Schluss: Ist die Forderung des Bauernverbands nach Freigabe der Jagd auf Wölfe nachvollziehbar?

Nein. Klar ist: Der Wolf ist ein Räuber, der auch Schafe und Rinder reißt. Das bringt massive Konflikte, speziell für Weidetierhalter. Diese Konflikte lösen wir aber nicht, indem wir die Wölfe wieder ausrotten. Wie sollen wir dann von Menschen in Indien verlangen, Tiger zu schützen? Wir müssen schon irgendwie einen vernünftigen Umgang mit der Situation finden. Es ist erstens wichtig, Entschädigungen zu zahlen, wenn es Wolfsrisse gibt. Zweitens müssen wir die Sicherung der Weiden mit öffentlichen Mitteln unterstützen und Schäfer ermutigen, auch neue Wege zu gehen, etwa mit Hütehunden. Und drittens: Wenn Wölfe sich an Menschen gewöhnt haben, wenn sie regelmäßig Haustiere reißen, sich also nicht artgerecht verhalten, sollten wir vom bestehenden Recht Gebrauch machen. Um Gefahren abzuwehren, befürworten wir es schon jetzt, die problematischen Wölfe zum Abschuss freizugeben. So halten es unter anderem Schleswig-Holstein und Niedersachsen – und das ist eine gute Lösung.