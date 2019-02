Staatliche Eingriffe in den Markt müssen maßvoll sein

Osnabrück. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will mehr staatliche Eingriffe zum Schutz der deutschen Industrie. Das hat im aggressiven globalisierten Wettbewerb seine Berechtigung und mit Planwirtschaft wenig zu tun. Doch das rechte Maß ist gefragt.

Staatliche Eingriffe in die Wirtschaft sind nicht per se sinnvoll – und schon gar nicht zwangsläufig von Erfolg gekrönt. Gleichwohl ist der Vorstoß der Bundesregierung richtig, die Zukunft des Industriestandorts Deutschland nicht allein den Unternehmen zu überlassen. Wohin letzteres führen kann, haben wir im Falle der E-Mobilität gesehen, die die deutschen Autobauer zu lange vernachlässigt haben.

Bei der nun von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vorgelegten Industriestrategie geht es weniger um Lenkung als vielmehr um in die Zukunft weisende Justierung. Staatliche Eingriffe in den freien Markt sind dann angebracht, wenn Nachteile für die eigene Volkswirtschaft und damit für das gesamtgesellschaftliche Wohl drohen. Das kann der Fall sein, wenn durch den Einstieg ausländischer Investoren die öffentlichen Daseinsvorsorge mit ihrer kritischen Infrastruktur oder die nationale Sicherheit gefährdet sind.

Und natürlich muss ein Land wie Deutschland, dessen wichtigste Ressource Know How ist, selbiges schützen und stärken dürfen. So können auch Steueranreize sinnvoll sein, wenn sie sich auf Forschungsaktivitäten in technologischen Schlüsselbereichen fokussieren. Zudem gilt: Wer die Großen im internationalen Wettbewerb stärken will darf die Mittelständler nicht im Regen stehen lassen. Gerade sie liefern immer wieder wichtige Impulse.