Köln. Auf deutschen Schienen fahren immer mehr „leise Güterwagen“. Am Dienstag hat DB Cargo, bei der Bahn zuständig für den Schienengüterverkehr, in Köln seinen 50.500. Wagen mit lärmreduzierenden Verbundstoffsohlen umgerüstet.

Wie funktionieren die Flüsterbremsen?

Im Vergleich zu den herkömmlichen Graugusssohlen rauen die neuen Bremsen die Wagenräder deutlich weniger auf. Auf diese Weise wird der Lärm bei einem Bremsmanöver während der Fahrt um zehn Dezibel reduziert, was vom menschlichen Ohr als Halbierung der Lautstärke wahrgenommen wird. Das geht aus einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn hervor.

Wie hoch sind die Kosten für die Umrüstung?

Die Güterbahn wird durch die Umrüstung ihrer Wagen bis 2020 nach Abzug der Förderung mit rund 200 Millionen Euro zusätzlich belastet. Nach aktuellen Plänen sollen bis dahin alle rund 63000 in Deutschland verkehrenden Güterwagen von DB Cargo auf leisen Sohlen laufen.

Welchen Umfang hat die staatliche Förderung?

Laut Gerhard Schulz, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), wird die Ausstattung der Waggons mit Flüsterbremsen mit insgesamt 150 Millionen Euro gefördert. „Ab Ende des nächsten Jahres dürfen zudem keine lauten Güterwagen mehr auf dem deutschen Schienennetz unterwegs sein. Mit diesen und weiteren Maßnahmen wie der Lärmsanierung schützen wir ganz konkret und hörbar die Menschen entlang der Strecken“, sagt Schulz.

Woraus berechnen sich die Kosten?

Der Mitteilung der Deutschen Bahn zufolge entstehen die Mehrkosten durch die Umrüstung selbst, insbesondere spiele aber auch der höhere Aufwand bei der Wartung von Güterwagen mit Verbundstoffbremssohlen eine Rolle. Nächstes Jahr sollen weitere rund 7000 Wagen mit modernen Bremssohlen ausgerüstet werden.

Warum der Aufwand?

„Anwohner von Bahnstrecken durch konsequente Reduzierung des Schienenlärms zu entlasten ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Wir wollen mit unseren Kunden mehr Verkehr auf die umweltfreundliche Schiene verlagern. Dies kann nur gelingen, wenn wir gleichzeitig im Schienengüterverkehr spürbar leiser werden“, sagt Alexander Doll, Vorstand Finanzen, Güterverkehr und Logistik der Deutschen Bahn. Andererseits verpflichtet das 2016 verabschiedete Schienenlärmschutzgesetz sämtliche Unternehmen, die in Deutschland mit Güterzügen verkehren, ohnehin bis Ende 2020 zu einer lärmreduzierenden Umrüstung. Damit sollen in Zukunft auch Klagen vermieden werden. „Gerade im Mittelrhein- oder Elbtal sowie auf der Strecke von Hamburg nach Hannover kommt es regelmäßig zu Problemen mit Anwohnern“, sagt Hans-Georg Zimmermann, DB-Sprecher für Lärmschutz.

Welche Lärmschutzprojekte sind in Planung? Die Lärmsanierung an hoch belasteten Strecken schreitet weiter voran. So investierten Bund und Bahn im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms im vergangenen Jahr rund 100 Milllionen Euro in Lärmschutzwände, Lärmschutzfenster und andere Maßnahmen. Im Jahr 2018 wurden in Deutschland über 40 Kilometer Lärmschutzwände errichtet und über 2240 Wohnungen mit Schallschutzmaßnahmen ausgerüstet. Insgesamt sind seit Beginn des Programms im Jahr 1999 über 1800 Streckenkilometer lärmsaniert worden.