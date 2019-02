Tod eines 22-Jährigen in Köthen: Angeklagte bestreiten Tat MEC öffnen

Die wegen Körperverletzung mit Todesfolge Angeklagten (2.v.l) und (3.v.r) sitzen im Dessauer Landgericht an der Anklagebank. Foto: Sebastian Willnow

Köthen/Dessau-Roßlau. Was passierte vor fünf Monaten in Köthen, als ein 22-Jähriger starb? Danach marschieren Rechte durch die in Aufruhr geratene Stadt. Die Staatsanwaltschaft hält zwei junge Männer für tatverdächtig, die aber weisen alle Schuld von sich.