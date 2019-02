Autokennzeichen-Abgleich teilweise verfassungswidrig: Nachbessern, bitte!

So sehen sie aus, die mobilen Geräte zur automatisierten Kennzeichen-Erfassung. Die Karlsruher Verfassungsrichter erklärten die Regelungen zum Abgleich der erfassten Kennzeichen mit Fahndungsdaten teilweise für verfassungswidrig. Foto: Daniel Karmann/dpa

Osnabrück. In drei Bundesländern ist der Autokennzeichen-Abgleich in Teilen verfassungswidrig, die Regelungen müssen nachgebessert werden. Und auch wenn Sicherheitsfanatiker nun aufschreien: Das ist richtig so. Wenn schon in Freiheitsrechte eingegriffen wird, dann bitte unter glasklaren Bedingungen und formalrechtlich sauber.