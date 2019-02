Washington. Über die nahezu orange Hautfarbe von US-Präsident Donald Trump ist in der Vergangenheit viel diskutiert worden. Die zu diesem Thema nun veröffentlichte Begründung des Weißen Hauses ist mindestens genauso interessant.

Für diverse US-amerikanische Talkmaster wie Jimmy Kimmel oder Trevor Noah ist die orangefarbene Haut von Präsident Donald Trump ein gefundenes Fressen. Sie machen sich in ihren TV-Shows am laufenden Band darüber lustig und erfinden die unglaublichsten Gründe für den außergewöhnlichen Teint des US-Präsidenten.

Weit verbreitet und naheliegend ist in diesem Zusammenhang die Vermutung, Donald Trump benutze dauerhaft Selbstbräuner, um seine Hautfarbe das gesamte Jahr über schön orange-bräunlich zu halten. Letzteres hatte unlängst auch der Makeup-Artist der Republikaner Jason Kelly behauptet, die ehemalige Mitarbeiterin des Weißen Hauses Omarosa Manigault Newman schrieb darüber ebenfalls in ihrem Buch.

Dieser Theorie widerspricht nun aber ein Memo des Weißen Hauses, auf das sich die New York Times in einem Bericht beruft. Das Dokument wurde von einem hochrangigen Mitarbeiter des Weißen Hauses lanciert, der jedoch anonym bleiben will. Die Begründung des Weißen Hauses lautet demnach, dass Trump schlicht "gute Gene" habe und seine Hautfarbe deshalb immer so aussehe.