Papst sollte die Christenverfolgung anprangern

Osnabrück. Papst Franziskus auf einer historischen Mission: Zum ersten Mal reist ein katholisches Kirchenoberhaupt in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ein Kommentar

Respekt. Papst Franziskus setzt mit seiner Reise auf die Arabische Halbinsel ein eindrucksvolles Signal des Dialogs zwischen den Weltreligionen. Auch die Scheichs der Emirate nutzen das pompöse Event, um in die islamische Welt eine Friedensbotschaft zu senden. Angesichts des Islamischen Staates und anderer fanatischer Gruppierungen kann die Bedeutung solcher Symbole nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der Westen sollte auch nicht ausblenden, dass Verfolgung und Benachteiligung von Christen aufgrund ihres Glaubens noch in etlichen Staaten allgegenwärtig sind, in denen der Islam die Religion der Mehrheitsbevölkerung ist. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Das sollte der Pontifex auch in seiner Rolle als Gast bei dem Treffen in den Emiraten anprangern dürfen.

Umgekehrt muss der Papst dafür werben, dass es in den westlichen Gesellschaften keinen Platz für Diskriminierung von Muslimen gibt. Wer Hass gegen Minderheiten sät, sollte im Diskurs keine Toleranz ernten, frei nach dem Motto: Das wird man doch noch sagen dürfen. Nein, Hetze bleibt Hetze, und das geht gar nicht.

Falsch wäre es aber auch, jeder Kritik am Islam mit der Keule der Islamophobie zu begegnen. Kritik ist vielmehr Treibstoff des Wandels. Die nicht nur ruhmreiche Geschichte des Christentums zeigt, wie segensreich der Mut zur Aufklärung ist.