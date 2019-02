Westen muss Druck auf Maduro erhöhen

Osnabrück. Der venezolanische Diktator Nicolás Maduro gibt sich unnachgiebig angesichts des steigenden Drucks aus dem In- und Ausland. Der Sozialist klammert sich an die Macht und droht kaum verhohlen mit einem Bürgerkrieg. EU und USA müssen weiter Druck machen.

Das von Misswirtschaft und Korruption gebeutelte Land erlebt einen Schlüsselmoment in seiner jüngeren Geschichte. Der Westen muss den Druck auf das Regime aufrechterhalten, nachdem ein Ultimatum der Europäer abgelaufen ist.

Seit der populäre Parlamentspräsident Juan Guaidó sich verfassungsgemäß zum Übergangspräsidenten erklärte, gibt es wieder eine einende Führungsfigur, um die sich die Opposition scharen kann. Die jüngste Massendemonstration in Caracas für einen Machtwechsel ist ein ermutigendes Signal.

Gleiches gilt für den Seitenwechsel eines Luftwaffengenerals. Denn für den weiteren Verlauf wird entscheidend sein, wie sich Armee und Polizei positionieren. Bislang stehen beide fest an der Seite von Maduro, doch nun deuten sich erste Risse in seinem Machtapparat an.

Was bedeutet all das für den Westen? Militärisches Eingreifen verbietet sich. Doch davon abgesehen, sollten Amerika und die EU alle verfügbaren Hebel nutzen, um freie Präsidentenwahlen herbeizuführen. Angefangen von Einreiseverboten für weitere Handlanger des Regimes bis hin zu einem Ölembargo ist vieles denkbar.