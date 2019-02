In der vorigen Wahlperiode war ein Anlauf für ein Außenwerbeverbot von Tabakprodukten an Widerspruch der Union gescheitert. Das soll sich nun ändern. Foto: Robert Schlesinger/Symbol

Berlin. Dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, bestreitet niemand. Experten fordern seit Jahren, Tabak-Reklame auch auf Litfaßsäulen und Co. zu unterbinden. Doch da war eine Blockade in Berlin. Nun tut sich was.