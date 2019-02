Mexiko-Stadt. Mehr als 33,4 Milliarden US-Dollar sind im vergangenen Jahr von in den USA lebenden Mexikanern in die Heimat überwiesen worden. Damit stiegen die Auslandsüberweisungen um 10,5 Prozent.

Die Überweisungen von in den USA lebenden Mexikanern in die Heimat haben erneut eine Rekordsumme erreicht. Die Auslandsüberweisungen stiegen 2018 gegenüber dem Vorjahr um 10,5 Prozent auf insgesamt 33,4 Milliarden US-Dollar (29,1 Mrd Euro), wie die mexikanische Zentralbank am Freitag mitteilte.

Trump will weiterhin Mauer bauen

Die meisten Auslandsmexikaner, die Geld an ihre Familien in der Heimat schicken, leben in den USA. Dort gibt es rund elf Millionen Migranten aus Mexiko, schätzungsweise die Hälfte ohne gültige Aufenthaltserlaubnis.

US-Präsident Donald Trump ist es bislang nicht gelungen, sich mit dem Kongress auf die Finanzierung der umstrittenen Grenzmauer zu einigen. Trump hält die Mauer für notwendig, um illegale Einwanderer und Drogenschmuggler aus Mexiko zu stoppen. Die oppositionellen halten eine Mauer als ineffektiv bei der Lösung der illegalen Einwanderung in die USA.