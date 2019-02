Berlin. Seit April steht Andrea Nahles an der Spitze der SPD. Mit den Umfragewerten und der Stimmung der Genossen geht es seitdem bergab. Altkanzler Gerhard Schröder ist jetzt zum Frontalangriff auf die Parteivorsitzende übergegangen und wirbt für ein Comeback von Sigmar Gabriel. Es könnte eng werden für Nahles.

Was wirft Schröder Nahles vor? Der Ex-SPD-Chef kritisiert die Parteivorsitzende sowohl inhaltlich als auch ihren Stil. Wer Kanzler werden wolle, müsse über "ökonomische Kompetenz" verfügen, sagte Schröder dem "Spiegel", und spricht Nahles diese ab: "Ich glaube, das würde nicht mal sie selbst von sich behaupten."



Die Unterstellung, Nahles zweifele selbst an ihrem wirtschaftlichen Sachverstand, ist ein grobes Foul an der früheren Arbeits- und Sozialministerin, die in der vergangenen Legislatur für die SPD etwa den Mindestlohn durchgesetzt hatte. Doch damit nicht genug: Die flapsigen Äußerungen der 48-Jährigen ("Bätschi", "Ab morgen kriegen sie in die Fresse") seien "Amateurfehler", so Schröder im "Spiegel". "So drück man sich einfach nicht aus", sagte der Altkanzler – und hält sie damit nicht für kanzlerfähig.

Steht Schröder mit seiner Kritik allein? Im Gegenteil, und das macht es so gefährlich für die Partei- und Fraktionschefin. Sowohl bei den Abgeordneten als auch an der Basis ist der Nahles-Frust gewaltig. Die Hauptvorwürfe: Ihr sei es nicht gelungen, der Partei ein positiveres Image und Orientierung zu geben, sie versuche sowohl in der Parteizentrale im Willy-Brandt-Haus als auch im Bundestag Diskussionen abzuwürgen und sei voller Misstrauen. Nahles steht von allen Seiten unter Druck: Die Partei-Linke – allen voran Juso-Chef Kevin Kühnert – treibt sie mit Rufen nach dem Aus von Hartz-IV vor sich her. Partei-Vize und Bundesfinanzminister Olaf Scholz versucht sich als Pragmatiker in Stellung zu bringen und lässt die Vorsitzende immer wieder im Regen stehen.

Was wurde aus Gabriel? Als der Ex-Parteichef und Außenminister vor einem Jahr von Nahles abserviert wurde und plötzlich auf den hinteren Bänken im Parlament landete, war das den meisten Abgeordneten und Parteifunktionären nur Recht. Inzwischen vermissen viele den politischen Instinkt und das Temperament des 59-Jährigen. Schröder sagte jetzt über den Gefallenen: "Sigmar Gabriel ist vielleicht der begabteste Politiker, den wir in der SPD haben." Die Partei "könnte von seinen Fähigkeiten nach wie vor profitieren."

Wie wahrscheinlich ist ein Comeback? Mit dem letzten Kanzlerkandidaten Martin Schulz hat sich Gabriel inzwischen versöhnt. Spekulationen, die beiden planten den großen Anti-Nahles-Putsch, werden durch Schröders Nahles-Schelte weiter beflügelt. Dass beide zurück in die vorderen Reihen wollen, ist nicht zu übersehen. Die Zahl derjenigen, die sich das vorstellen können, wird stetig größer. Allerdings gibt es auch viele, die vor einer Selbstzerfleischung der SPD warnen, die so viele Vorsitzende verschlissen hat wie keine andere Partei.

Wie geht es weiter? In wenigen Wochen trifft sich die Parteiführung zur Klausur. Gelingt Nahles dabei kein Befreiungsschlag, dürfte die Europawahl zum entscheidenden Datum werden. Das wird die erste bundesweite Wahl, seitdem Nahles die SPD-Führung übernommen hat. Landen die Sozialdemokraten trotz ihrer prominenten Spitzenkandidatin Katarina Barley am 26. Mai hinter der AfD, müsste Nahles entweder den Partei- oder den Fraktionsvorsitz abgeben, heißt es aus Fraktionskreisen.