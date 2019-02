Hamburg. Gesundheitsminister Jens Spahn hält Krebsleiden in absehbarer Zeit für besiegbar – Experten reagieren gespalten.

"Es gibt gute Chancen, dass wir in 10 bis 20 Jahren den Krebs besiegt haben", sagte der CDU-Politiker Jens Spahn am Freitag der "Rheinischen Post". Der medizinische Fortschritt sei immens, die Forschung vielversprechend. "Und wir wissen deutlich mehr. Es gibt Fortschritte bei der Krebserkennung, bei der Prävention."

Krebs ist nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. 90 Prozent der jährlich rund 230.000 Krebstodesfälle gehen inzwischen nicht auf den Primärtumor, sondern auf Metastasen zurück. Ansätze dagegen zu finden, sei derzeit die große Herausforderung für die Wissenschaft, hatte Andreas Fischer vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) kürzlich erklärt. Die Aussage des Gesundheitsministers schlug nach Veröffentlichung am Freitag entsprechend hohe Wellen: Während Kritiker Spahn mit großer Skepsis begegneten, sammelte der 38-Jährige auch zahlreiche Fürsprecher, die seine These verteidigen.

Auch Krebshilfe hält erhebliche Fortschritte für denkbar

Die Frage, ob Krebs in 10 bis 20 Jahren besiegbar sein wird, könne "heute nicht beantwortet werden", sagt Gerd Nettekoven gegenüber unserer Redaktion. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krebshilfe erklärt: "Die heutigen Erkenntnisse und Therapiemöglichkeiten zu den zahlreichen verschiedenen Krebserkrankungen sind sehr unterschiedlich. Bei Bauchspeicheldrüsenkrebs und Hirntumoren sind beispielsweise die Heilungschancen bisher nur sehr gering. Wir wissen noch zu wenig über die Entstehungsmechanismen dieser Tumorarten."

Lesen Sie hier: Spahn: Können Krebs in 10 bis 20 Jahren besiegen



Die Aussage Spahns scheint in seinen Augen "darauf begründet zu sein, dass er große Hoffnungen setzt in die jetzt beginnende 'Nationale Dekade gegen Krebs', mit der die Bundesregierung die Krebsforschung massiv nach vorne bringen will." Die Initiative wird von der Deutschen Krebshilfe "außerordentlich" begrüßt und unterstützt. Nettekoven ist sich sicher: "Wenn es allen Beteiligten gelingt, die Ziele der 'Dekade' konsequent umzusetzen, die notwendigen finanziellen Mittel für die Krebsforschung bereitgestellt werden, die Möglichkeiten der Krebsprävention erheblich besser genutzt werden als bisher und auch international verstärkt und vernetzt agiert wird, hält auch die Deutsche Krebshilfe erhebliche Fortschritte in der Krebsbekämpfung in den nächsten 10 bis 20 Jahren für denkbar.“



"Da muss man vorsichtig sein"

Der Generalsekretär der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG), Johannes Bruns, reagierte indes zurückhaltender. Es werde sich sicher viel tun in den nächsten 10 bis 20 Jahren, gänzlich besiegt werde Krebs aber wohl nicht sein. "Das ist eine sehr heroische Aussage, da muss man vorsichtig sein." Bei zwei Säulen der Krebsbehandlung – Chirurgie und Bestrahlung – tue sich derzeit nicht so viel, anders sehe das im Bereich der Chemotherapien aus. Arzneimittelhersteller und Start Ups investierten derzeit viel Geld in mögliche Mittel gegen Krebs.

Anzeige Anzeige

Ein Gesundheitsminister sollte nicht für eine Schlagzeile das Vertrauen der Patienten verspielen. Eugen Brysch, Deutsche Stiftung Patientenschutz

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz äußerte sich empört über die Aussage des Ministers. "Es ist unverantwortlich, angesichts dieser Entwicklung und dem Leiden so vieler Menschen zu behaupten, es gebe gute Chancen, den Krebs in 10 bis 20 Jahren besiegt zu haben", so Vorstand Eugen Brysch. "Ein Gesundheitsminister sollte nicht für eine Schlagzeile das Vertrauen der Patienten verspielen."



Der Medizinische Leiter der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO), Bernhard Wörmann, sagte, es gebe vielversprechende neue Therapieansätze bei sehr unterschiedlichen Krebsarten, wahrscheinlicher als ein "Besiegen" von Krebs sei aber ein "Beherrschen". Als ein Beispiel nannte er die chronische myeloische Leukämie (CML), bei der Betroffene nach bisherigen Daten inzwischen wohl eine normale Lebenserwartung haben.

Auch bei anderen Krebsarten werde es nicht um Heilung gehen, sondern darum, die Krankheit mit lebenslang einzunehmenden Medikamenten in Schach zu halten. Beim Thema Vorsorge sei zu bedenken, dass zwar viele Tumoren auf veränderbare Lebensstilfaktoren wie Rauchen und Übergewicht zurückgehen, ein Teil aber auch genetisch bedingt sei oder durch Infektionen entstehe, erklärte Wörmann, Krebsmediziner an der Charité in Berlin. "Nicht jeder Krebs ist vermeidbar."



Gentherapien gegen Krebs seien in der Entwicklung, aber ein großflächiger Einsatz in so kurzem Zeitraum sei nicht zu erwarten. Wörmanns Fazit lautet daher: "Wir werden aus vielen akuten Krebserkrankungen chronische machen können, aber "besiegen" im Sinne von gar keinen Krebs mehr haben, das halte ich für unrealistisch."

Die Bundesregierung hatte am Dienstag angekündigt, Krebs mit mehr Forschung und Vorbeugung eindämmen und die Umstände für Betroffene erleichtern zu wollen. Zum Start der Initiative "Nationale Dekade gegen den Krebs" kündigte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) die Förderung von Studien zu Prävention, Diagnose und Therapie von Krebserkrankungen an. Bis zu 62 Millionen Euro könnten hierfür fließen. "Zehn Jahre lang mobilisieren wir alle Kräfte", sagte Karliczek am Freitag im Bundestag. "Wir wollen Krebs besser verstehen, wir wollen Krebs verhindern, wir wollen Krebs heilen."

Spahns Aussage müssen Taten folgen

Die Initiative sei zu begrüßen, sagte DKG-Generalsekretär Bruns. Wichtig sei dabei allerdings, den Weg von der Wissenschaft in die Versorgung zu bahnen. Derzeit gebe es vielfach große Hürden für den Schritt vielversprechender Ansätze aus der Forschung in die Praxis. Spahns markanter Aussage müssten nun auch Taten folgen, betonte Bruns. "Forschung dient der Versorgung, daran misst sich der Erfolg", ist er überzeugt. "Tolle Studien reichen nicht, der Patient muss auch profitieren, sonst sind das Fehlinvestitionen."