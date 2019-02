Washington/Moskau. Die USA riskieren durch die Aufkündigung des INF-Vertrages einen neuen Rüstungswettlauf mit Russland. Um dies zu verhindern, sieht der deutsche Sicherheitsexperte Wolfgang Richter nur noch eine Möglichkeit. Für das Jahr 2021 malt er bereits ein "Worst-Case-Szenario" an die Wand.

Einen Tag vor Ablauf ihres Ultimatums haben die USA den INF-Vertrag zum Verzicht auf landgestützte atomare Mittelstreckenwaffen mit Russland aufgekündigt. Das teilte US-Außenminister Mike Pompeo am Freitagnachmittag in Washington mit. Gegenüber unser Redaktion warnt der deutsche Sicherheitsexperte Wolfgang Richter von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin vor den Konsequenzen.

"Wenn der Vertrag entfällt, ist im Bereich der bodengestützten Mittelstreckenwaffen die Schleuse offen für einen neuen Rüstungswettlauf", sagt Richter. Der INF-Vertrag sei "ein Eckpfeiler der europäischen Sicherheitsordnung und der nuklearen Ordnung weltweit". Zugleich diene er als "ein Symbol für die Überwindung der Konfrontation im Kalten Krieg".



Außer den USA warf auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Russland eine Verletzung des INF-Abrüstungsabkommens vor. "Russland hat den INF-Vertrag verletzt", sagte Merkel am Freitag nach einem Treffen mit dem armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan in Berlin. Angesichts der drohenden Kündigung des Abkommens durch die USA sagte Merkel, dass "wir alles daran setzten werden", die sechsmonatige Frist nach der Kündigung zu nutzen, um weitere Gespräche zu führen.

Zur Sache INF-Vertrag Der INF-Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme (Intermediate Range Nuclear Forces) war 1987 zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion geschlossen worden. Er verpflichtet beide Seiten zum Verzicht auf landgestützte ballistische Raketen und Marschflugkörper mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern. Zugleich untersagt er auch die Produktion und Tests solcher Systeme.

Militärisch bereits "relativiert"



Grund für die Aufkündigung des INF-Vertrags durch die USA sind neue russische Marschflugkörper mit der Bezeichnung 9M729 (Nato-Code: SSC-8). Sie stellen nach Auffassung Amerikas einen eindeutigen Bruch des Abkommens dar. Nach russischen Angaben haben die 9M729 eine Reichweite von maximal 480 Kilometern. Die USA gehen hingegen von mindestens 2600 Kilometern aus. Damit könnten die Marschflugkörper nahezu alle Hauptstädte in Europa treffen.

Laut Richter habe sich der militärische Wert des INF-Vertrags bereits "relativiert", weil es mittlerweile see- und luftgestützte Marschflugkörper gebe, "die eine ähnliche Wirkung wie landgestützte Waffen haben".

USA und Russland hätte diese Rüstung schon lange betrieben und seegestützte Waffen konventionell eingesetzt, etwa im Nahen Osten und im Syrien-Krieg. Dennoch sei der bestehende INF-Vertrag keineswegs "obsolet" geworden, vor allem wegen seiner politischen Bedeutung.

Verhalten kleinerer Atommächte

Kritiker unterstellen den USA, kein besonders großes Interesse an dem INF-Vertrag in seiner derzeitigen Form zu haben. Das liegt vor allem daran, dass der aus der Zeit des Kalten Krieges stammende Deal nur Amerikaner und Russen bindet, nicht aber aufstrebende Militärmächte wie China. Letzteres soll mittlerweile über knapp 2000 ballistische Raketen und Marschflugkörper verfügen, die unter das Abkommen fallen würden. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte beklagt, es sei ungerecht, dass Akteure wie China nicht an die Restriktionen gebunden seien und unbegrenzt Mittelstreckenraketensysteme bauen könnten.

Richter weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die USA und Russland über etwa 90 Prozent des weltweiten Nuklear-Arsenals verfügten. "Deshalb verfängt Trumps Hinweis nicht, der Vertrag müsse multilateralisiert werden, um ihn fortsetzen oder weiterentwickeln zu können", sagt Richter. Für kleinere Atommächte wie etwa China, Großbritannien oder Frankreich sei klar, dass sie sich erst an einem mulitlateralen Vertrag beteiligten, nachdem USA und Russland mit einer Abrüstung begonnen hätten.

Zwischen Rüstungsspirale und INF-Vertrag



Wie die Nato als westliches Militärbündnis auf die Aufkündigung des Vertrags reagieren könnte, ist offen. Richter: "Die Nato wird überlegen, welche Gegenoptionen sie hat und welche Maßnahmen sie ergreifen will. Das müssen nicht unbedingt nukleare Optionen sein, sondern auch konventionelle Maßnahmen sind möglich". Der Experte spricht von einer möglichen neuen Trennlinie zwischen einer Rüstungsspirale und einer Aufkündigung des INF-Vertrags: Eine "gegenseitige Erklärung der Zurückhaltung bei der Stationierung".

Allerdings sei dies "eine dünne Auffanglinie", die nicht so zuverlässig sein könne wie ein rechtsverbindlicher Vertrag. Es fehlten die Kernelemente eines Rüstungskontrollvertrages. Das seien Datenaustausch und Verifikation, die Transparenz herstellen und gegenseitige Inspektionen ermöglichen würden. Bis jetzt seien die Möglichkeiten der gegenseitigen Verifikation nicht ausgeschöpft worden, meint Richter.

Europäische Führungsmächte gefordert

Der Sicherheitsexperte weist daraufhin hin, dass ein möglicher neuer Stationierungswettlauf nicht im Interesse Europas sein könnte. Nach der Aufkündigung bleiben noch sechs Monate Zeit bis der INF-Vertrag endgültig außer Kraft tritt. Die europäischen Führungsmächte müssten diese Zeit nutzen, um doch noch eine kooperative Lösung zu erreichen.

Richter warnt bereits vor der Zeit nach einem endgültigen Aus für den INF-Vertrag. Wenn dieser als Rüstungskontrollinstrument wegfalle, gebe es nur noch den ,New Start'-Vertrag, der die Zahl definierter „strategischer“ Waffen eingrenze. Dieser läuft jedoch 2021 aus und müsste dann um weitere fünf Jahre verlängert werden, damit ein Nachfolgevertrag verhandelt werden könnte. "Wenn dies aber nicht geschieht, weil die politische Atmosphäre sich weiter verdüstert, dann gerät auch der ,New Start'-Vertrag in Gefahr. Ein Worst-Case-Szenario im Jahr 2021 könnte uns an die Jahre vor 1971 erinnern", sagt Richter. Es gebe dann überhaupt keine rechtsverbindlichen Begrenzungen für Nuklearwaffen mehr.