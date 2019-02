Party-Schreck: US-Botschafter Grenell sprengt Linken-Empfang

Berlin. Im politischen Berlin reiht sich derzeit ein Neujahrsempfang an den anderen. Häufig sind solche Abende von gepflegter Langeweile geprägt. Nicht so bei den Linken...

Montagabend in einer schicken Event-Location in Berlin-Prenzlauer Berg: Die Linken-Fraktion hat zum Neujahrsempfang geladen. Während Fraktionschef Dietmar Bartsch warme Worte spricht, hat sich die Aufmerksamkeit einem anderen zugewandt: Richard Grenell, US-Botschafter, Lobbyist für eine rechte Wende in Europa, wird mit breitem Grinsen von Selfie-Jägern umlagert.

Grenell beim Hochamt der Sozialisten - wer hat den Trump-Statthalter, den Linken-Frontfrau Sahra Wagenknecht wegen dessen Propaganda für Rechts des Landes verweisen wollte, zum Familienfest der Anti-Kapitalisten gebeten? Per Twitter lässt die Fraktion verlauten, in jedem Jahr würden "Vertreter der Botschaften" eingeladen. Und "Herr Grenell" sei dann eben gekommen.



Konkret nachgefragt, will keiner die Verantwortung für den "peinlichen Gast" übernehmen: Bartsch und Parlamentsgeschäftsführer Jan Korte ducken sich weg. Co-Fraktionschefin Wagenknecht hatte den Empfang in letzter Minute abgesagt - aus Krankheitsgründen. Mit Grenells Erscheinen hatte niemand gerechnet. "Der ist glaub ich echt ein Freak", sagt eine aus der Führungsriege. Ihm selbst gefiel der Abend, wie er twitterte: "Thanks to @dieLinke for the invitation and the GREAT music" ("Danke an die Linke für die Einladung und die TOLLE Musik").